林郁婷拳擊金牌！侯友宜嗨了：博物館、運動中心、游泳池免費7天
「台灣女兒」林郁婷成功打下金牌，也是台灣有史以來第一面奧運拳擊金牌！不僅舉國熱血沸騰，新北市長侯友宜立刻宣布，新北市除了加碼300萬元獎金給林郁婷，還將8月12日訂為「郁婷日」，明（12）日淡海輕軌、安坑輕軌免費搭一天，新北博物館、運動中心、游泳池連續免費一周。
記者黃韻文／綜合報導
台灣拳后林郁婷自奧運出賽以來，不斷受到國際拳總（IBA）、《哈利波特》作者JK羅琳惡意攻擊，捲入性別爭議，飽受外界誤解、網路霸凌。即使壓力山大仍一路穩扛，終於在今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手賽琳梅塔（Julia Szeremeta），成功在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰奪冠，成為台灣拳擊史上第一人。
「希望我有一天也可以站上世界的舞台發光發熱，讓大家知道我的名字叫做林郁婷。」新北市長侯友宜今（11）日表示，這是林郁婷小時候對著鏡頭說出的志願，「今天，就是實現夢想那一天，恭喜郁婷，妳是我們的驕傲！」
新北市府今凌晨3點30分舉辦直播派對，侯友宜與林郁婷母親都在現場和民眾一起觀戰。侯友宜指出，林郁婷以5:0拿下拳擊金牌，完成「金牌大滿貫」，讓國旗歌旋律再度在巴黎奧運會場響起，「貼心的郁婷還為對手整理服裝儀容，最強大的力量是溫柔。」
侯友宜表示，除了現場已向林郁婷母親賀喜，也想和市民分享奪牌喜悅，8月12日是「郁婷日」，明（12）日新北市淡海輕軌、安坑輕軌兩條路線都能免費搭乘1天；8月12日起連續7天，新北市博物館系列場館、新北市16座國民運動中心、板樹及泰山體育園區的體適能中心、游泳池全部免費。
林郁婷奪金牌，新北3大好康：
🏅新北市淡海輕軌及安坑輕軌二條路線，8月12日免費搭乘1日。
🏅新北市博物館系列場館，8月12日起免費進場7日。
🏅 新北市16座國民運動中心、板樹及泰山體育園區的體適能中心、游泳池，8月12日起免費7日。