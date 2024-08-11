奧運金牌！美國男籃曬傳奇「詹杜庫」大合照 網狂讚：黃金世代
詹杜庫經典！2024巴黎奧運男子籃球項目，美國男籃奧運奪金拿下5連霸，賽後「詹杜庫」連線大集合，杜蘭特（Kevin Durant）（左）、詹皇（LeBron James）、庫里（Stephen Curry）經典合照，也被美國男籃放在推特（X)上，並留下「黃金世代」的留言，而詹皇也確認，接下來2028年將不會出戰洛杉磯奧運，也代表，他可能要結束20年的美國隊生涯。
記者吳政紘/綜合報導
詹杜庫完美合體 史上最經典
很多人都說1992年的美國男籃是史上最強（GOAT），不過也有球評認為，今年的美國男籃實力更勝以往，尤其杜蘭特（Kevin Durant）（左）、詹皇（LeBron James）、庫里（Stephen Curry）可以三人「結義」，也組成史上最夢幻球隊。
39歲的詹皇，在這次美國奧運男籃就是「大哥」，他遵循過去Kobe Bryant等美國隊傳奇球星的傳統，不但最早到球場訓練，也以身作則，以老大哥之姿，幫助美國男籃登頂。
而這次美國隊的狀況，詹皇的表現無人能敵，不但多次衝進去飛扣，他的體能條件，就像20年前他首次打奧運一樣猛，甚至，在未來「詹兒」Bronny接棒後，詹皇也決定要退役。
杜蘭特在這次比賽中可說是「無人能敵」，死神之姿讓各隊畏懼，尤其他在傷未痊癒狀況下，一開始打替補，但最後金牌戰「不藏了」，拿下先發位置後，美國隊持續發揮，也拿到金牌。
庫里（Stephen Curry）可說是這場MVP，第四節跳出來狂飆4記三分球，扮演「關鍵先生」的角色，法國隊協防太慢，加上他準心找到，美國隊贏球輕而易舉。