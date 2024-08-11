林郁婷遭性別霸凌風波誰在搞鬼？外媒點名：是俄羅斯網軍

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報導以國際拳總攻擊阿爾及利亞拳擊女將哈利芙(Imane Khelif)和台灣拳后林郁婷的事件為例，與克里姆林宮有關的假信息網絡抓住了哈利芙，在與俄羅斯關係密切且極具爭議的國際拳擊協會，毫無根據地聲稱她是男性或變性人後，透過這項未經證實的性別質疑，放大且煽動了這些爭論，讓其成為網路上的熱門話題。
與此同時，作家JK羅琳和美國前總統川普等右翼政客，也加劇了這股浪潮，根據追蹤網路趨勢和輿論走向的網路公司PeakMetrics 分析，在上週，社群平台X用戶每小時發布關於這位拳擊手的貼文達到數萬次的高峰。
報導提到，國際拳擊協會已被永久禁止參加奧運會，該組織的俄羅斯總統蒲亭的盟友，因其最大的贊助商是俄羅斯國營的俄羅斯天然氣工業股份公司。
分析網路上虛假資訊的公司 NewsGuard 的聯合創始人克羅維茨（Gordon Crovitz）表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，國際奧會只批准少數俄羅斯運動員作為中立者參加比賽，並禁止他們參加團體運動，這幾乎可確定克里姆林宮必定會採取反擊。 NewsGuard追蹤了數十個針對巴黎奧運的假訊息範例，其中包括虛假音樂影片。
克羅維茨說，俄羅斯針對奧運的假訊息活動和技巧引人注目，他們可能是使用惡意生成式人工智慧模型的最高級用戶，大量使用假影片、假音樂、假網站，並透過AI創建擬真圖像和影像，快速翻譯文字和產生內容，過往的勞力密集工作現在可輕鬆迅速且便宜地完成。
報導提到，除了假訊息之外，俄羅斯官方媒體和網路操作也特別放大一些訊息內容，例如犯罪、移民、垃圾和污染方面，而不是體育比賽；俄羅斯過去曾利用宣傳來貶低過去的奧運會，就像當時的蘇聯抵制1984年洛杉磯奧運會時所做的那樣。
根據微軟威脅情報部門的分析，如果俄羅斯無法參加或贏得奧運會，那麼他們就會在參與者、觀眾和全球觀眾的心目中削弱、誹謗和貶低國際賽會。
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