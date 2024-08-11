林郁婷奧運奪金！統神張嘉航逆風認對手「質疑合理」、嗆台人鄉愿
11日凌晨，「台灣拳后」林郁婷於巴黎奧運女子57公斤級賽事，以3回合全勝5：0拿下金牌，締造台灣拳擊史在奧運最佳成績。而先前，林郁婷飽受性別爭議霸凌，但她依舊用實力擊敗流言蜚語，不過對此，仍有不同的聲音出現，網紅「亞洲統神」張嘉航指出，林郁婷的對手質疑性別相當合理，他表示，不能單純因為林郁婷是台灣人就相挺，而是必須站在同理心的角度去看事情，更稱「台灣人鄉愿」引發爭議。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林郁婷本次參加巴黎奧運，因性別爭議受到國際拳擊總會（IBA）、與知名作家JK羅琳攻擊打壓，但林郁婷仍挺過這些惡意批評，一路闖進女子拳擊57公斤級金牌戰，最終勇奪金牌。而林郁婷勇敢堅韌的精神，也獲得大多數人力挺，不過對此，「亞洲統神」張嘉航就逆風表示，認為林郁婷對手提出質疑完全沒有問題，強調「大家是在質疑疑IOC對於睪固酮濃度的標準，並非質疑林郁婷」。
張嘉航於直播時表示，如果大家因為是台灣人就挺台灣人「那就是鄉愿」，引發網友兩派爭論。對此，中華奧會表示，國際奧會（IOC）日前已經公開聲明，所有能夠參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手，均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定。林郁婷的參賽符合2024巴黎奧運拳擊工作小組（PBU）所制定的相關規定，毫無疑問。中華奧運也在10日發出聲明，表示已委請律師發警告信函予IBA，保留法律追訴權。
事實上，林郁婷在外界不斷用性別議題攻擊的負面情緒中，用實力擊敗流言蜚語，奪金後她跪地親吻擂台，教練曾自強也回應「感謝魔法作者JK羅琳，讓世界看到台灣、認識林郁婷。」在林郁婷摘金後，美國在台協會(AIT)第一時間發出祝賀，「郁婷的堅毅和正向態度激勵了我們所有人，她向世界展現了頂尖的才華和了不起的韌性，為台灣帶來了榮譽，是我們所有人的驕傲！為所有傑出的奧運選手喝采慶祝！」