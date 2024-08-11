林郁婷奧運奪金！跟戴資穎是「炫腹」好友 小戴：不愧是靠手吃飯
台灣拳后林郁婷今（11）日在女子舉重57公斤級賽事，順利擊敗波蘭女將，拿到台灣第一面拳擊金牌，歷經性別爭議等風波，林郁婷在巴黎奧運一路過關斬將奪下金牌，其實私底下她與台灣「羽球天后」戴資穎是超級好友，不但多次在大型賽會合影，兩人過去曾一起「炫腹」。小戴還曾感嘆自己手臂肌肉完全贏不了林郁婷，大讚：「不愧是靠手吃飯」。林郁婷與戴資穎有著好交情，林郁婷還曾多次親自到場參加戴資穎的見面會，顯示出好交情。
記者吳政紘/綜合報導
國訓中心大賽培養好交情 戴資穎也「炫腹」
小戴過去常發文「炫腹」，展現六塊肌，而林郁婷也是她的「炫腹團」成員之一，讓粉絲讚嘆不已，也展現出平時刻苦訓練的成果。
戴資穎跟林郁婷在台北世大運就是好友，多次一起秀自拍，戴資穎曾邀林郁婷一起秀出手臂肌肉，她在IG曾寫下，「郁婷的手臂肌肉太強了拉，不管左手右手都被打趴，不愧是靠手吃飯的。我算綜合，手腳都會併用的項目。」她曾透露，「有機會的話很想嘗試看看拳擊。」
此外，兩人3年前一起挑戰東京奧運，戴資穎在女單金牌戰奪銀，林郁婷則在首戰爆冷落敗。今年的巴黎奧運，小戴強忍雙膝傷勢奮戰，最終止步小組賽，「最後一舞」生涯落幕，林郁婷則在遭「抹黑」性別爭議，仍順利奪金，以實力替台灣發聲。