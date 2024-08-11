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林郁婷奧運奪金！跟戴資穎是「炫腹」好友　小戴：不愧是靠手吃飯

▲戴資穎曾炫耀腹肌，跟林郁婷練習秀超強腹肌，還寫下「這是三個女孩的男孩照」。（圖／戴資穎FB)
▲戴資穎曾炫耀腹肌，跟林郁婷練習秀超強腹肌，還寫下「這是三個女孩的男孩照」。（圖／戴資穎FB)

記者吳政紘/綜合報導

台灣拳后林郁婷今（11）日在女子舉重57公斤級賽事，順利擊敗波蘭女將，拿到台灣第一面拳擊金牌，歷經性別爭議等風波，林郁婷在巴黎奧運一路過關斬將奪下金牌，其實私底下她與台灣「羽球天后」戴資穎是超級好友，不但多次在大型賽會合影，兩人過去曾一起「炫腹」。小戴還曾感嘆自己手臂肌肉完全贏不了林郁婷，大讚：「不愧是靠手吃飯」。林郁婷與戴資穎有著好交情，林郁婷還曾多次親自到場參加戴資穎的見面會，顯示出好交情。

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國訓中心大賽培養好交情　戴資穎也「炫腹」

小戴過去常發文「炫腹」，展現六塊肌，而林郁婷也是她的「炫腹團」成員之一，讓粉絲讚嘆不已，也展現出平時刻苦訓練的成果。

戴資穎跟林郁婷在台北世大運就是好友，多次一起秀自拍，戴資穎曾邀林郁婷一起秀出手臂肌肉，她在IG曾寫下，「郁婷的手臂肌肉太強了拉，不管左手右手都被打趴，不愧是靠手吃飯的。我算綜合，手腳都會併用的項目。」她曾透露，「有機會的話很想嘗試看看拳擊。」

此外，兩人3年前一起挑戰東京奧運，戴資穎在女單金牌戰奪銀，林郁婷則在首戰爆冷落敗。今年的巴黎奧運，小戴強忍雙膝傷勢奮戰，最終止步小組賽，「最後一舞」生涯落幕，林郁婷則在遭「抹黑」性別爭議，仍順利奪金，以實力替台灣發聲。

▲台灣羽球一姐「小戴」戴資穎今年巴黎奧運迎來最後一年，將擔任中華隊奧運開幕式的掌旗官。（圖／記者朱永強攝）
▲台灣羽球一姐「小戴」戴資穎今年巴黎奧運迎來最後一年，好友林郁婷也拿到金牌。（圖／記者朱永強攝）

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