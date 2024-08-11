JK羅琳in the deep？林郁婷與哈利芙接連奪金 她墜深淵3天沒發文
台灣拳擊女將林郁婷今天在巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌戰，以5比0擊敗波蘭的瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta），拿下台灣史上首面奧運拳擊金牌。林郁婷無畏國際拳總性別不實指控戰到最後，值得注意的是，在賽前助長林郁婷性別霸凌風波的作家JK羅琳，卻從三天前開始神隱至今。
國際中心顏得智／綜合報導
林郁婷這次征戰巴黎奧運，卻在賽事過程中無端捲入性別風波，國際拳總在不提出證據的情況下對其展開性別霸凌，質疑其女性身分，哈利波特作者JK羅琳也參上一腳，大肆散佈不實訊息以及其他女拳手在擂台被林郁婷和哈利芙(Imane Khelif)壓著打的畫面放大效果，使此事件成為全球關注的議題。
值得注意的是，哈利芙在9日摘下女子66公斤級金牌，林郁婷今日接力拿下女子57公斤級金牌，而JK羅琳原先大量發文且瘋狂轉發兩人性別不實訊息的情況也出現變化。
相當巧合地，JK羅琳的社群平台X的最後一篇轉發貼文，就停在8月8日，在兩人先後奪牌至今三天內，羅琳罕見銷聲匿跡。
對於JK羅琳頻頻使用不實訊息冒犯，林郁婷教練曾自強在賽後調侃的同時展現風度「感謝」JK羅琳，稱她讓全世界看見林郁婷，「她可以說是台灣的驕傲、流量密碼，讓世界看見郁婷」；語帶深意地諷刺JK羅琳真的是一位魔法作家，「她有魔杖，而我們只有拳頭，只能專注在練習上，有機會我們一定要好好感謝她。」