離譜！遊客衝武嶺「瓦斯桶煮火鍋」IG打卡喊爽 太管處：依法開罰
本月10日凌晨，有民眾前往合歡山武嶺亭，不但自備桶裝瓦斯、單口爐，還現場煮起火鍋大吃，並將照片PO到IG打卡炫耀，而實際上，太魯閣國家公園內明文規定「禁止炊煮」，因為此舉恐破壞當地生態，對此，太魯閣國家公園管理處表示，這些遊客已違反規定，已通報警方追查當事人身分，後續也將依法開罰，可處1500元至3000元罰鍰。
記者林盈君／綜合報導
據了解，多名男女遊客於10日凌晨，前往合歡山武嶺亭，卻在現場使用桶裝瓦斯、單口爐炊煮火鍋，還自備飲料、調味料等，之後又將過程拍下PO網，遭網友向太魯閣國家公園管理處檢舉。對此，太魯閣國家公園管理處指出，該區是合歡山區重要旅遊據點，明文規定「禁止炊煮」，恐有影響高山生態、公共安全等疑慮，已通報內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊合歡小隊，針對監視畫面追查遊客身分。
而民眾違反「禁止未經核准於指定以外之地區大聲喧鬧、營火、炊煮、烤肉、滑草、游泳、溯溪、攀岩、露營、搭設棚帳、播放或使用鳴器、操作遙控機具（線）等活動」，若警方查證違規行為屬實，將依法開罰，呼籲民眾務必遵守相關規定，共同維護高山生態環境。