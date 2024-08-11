林郁婷奧運拳擊奪金好暖！拍照前「幫波蘭妹整理衣領」展現氣度
林郁婷今（11）日在巴黎奧運拳擊賽事擊敗20歲波蘭好手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠，林郁婷在頒獎當下也忍不住流下感動淚水，而不少網友也注意到在波蘭選手受獎拍照時，林郁婷出手從旁幫忙整理對方衣領，暖心舉動讓一票網友直呼太善良：「就是一個大姐姐的感覺～」。林郁婷在面對如暴風般的壓力與霸凌時，仍然堅持下去，讓世界看到奧運金牌的價值，此外，英國作家J.K.羅琳（J.K. Rowling）多次影射林郁婷的性別問題，也隨著她奪金，這些傳言也煙消雲散。
記者吳政紘/綜合報導
林郁婷獲得外界肯定 法國當地媒體也報導
林郁婷賽後淚流滿面，肯定自己之餘，也因為外界的不溫柔舉動，讓她飽受壓力，前主播蕭彤雯也寫下：「她還是哭得含蓄而優雅，一如她一路走來。我不知道對她來說到底是感動多、還是委屈多，但我替她覺得委屈，所以我嚎啕大哭。」
而網友也頻頻發現林郁婷很有風度，不但賽後「撐繩」讓對手出去，站在一旁的林郁婷眼尖發現對方衣領沒有翻好，立刻出手幫忙調整。
不少網友也有發現這超暖一幕，全被感動：「真的很善良，如果是我一定把帽子繩子和獎牌的線打死結」、「被郁婷大圈粉」、「好棒的女孩，臺灣人以妳為榮，讚」、「就是一個大姐姐的感覺」、「整理衣領超可愛！！！就是個溫柔帥氣的大學姐」。
此外，網友也開心幫林郁婷「配對」，「她這樣真的很誇張！求婚名單已經很長了欸」、「排到第幾號了，我也要登記一下」、「這個人到底有多善良！ 她真的是台灣之光 世界的榜樣！」等。
當地法國媒體，在這次林郁婷性別爭議後，也大量製作相關新聞，並且關心她的心理狀態，力挺台灣拳擊以及奧會的行動，支持奧運。如今林郁婷奪金，也算是最好的回報。