李雅英6年前「車模舊照」被挖出！今昔對比眾驚呼：根本另一個人
韓籍啦啦隊女神李雅英（이아영, Lee Ah-young）憑藉出色外型和舞感人氣超旺，今年3月加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後，也收穫許多台灣粉絲，IG追蹤人數突破95萬。近日就有網友在PTT上分享李雅英6年前當車模的舊照，金髮成熟模樣和如今清純外型差異頗多，讓不少網友看了都感到訝異，甚至留言直呼「前兩張是不是放錯了？」
記者藍詩孟／綜合報導
今年32歲的李雅英，過去曾跟女神李多慧一起在韓國職棒起亞虎效力，今年加盟Fubon Angels後在台人氣飆升，更曾創下單支影片3462萬瀏覽人次的紀錄。有網友就在PTT正妹板上曬出多張李雅英的美照，對比如今皮膚白皙、黑色頭髮的清純模樣，李雅英6年前當車展模特兒的辣照，意外掀起網友討論。
曾是模特兒出身 李雅英車模舊照曝光掀討論
不少人認為李雅英過去的五官看起來似乎跟現在不太一樣，甚至有人懷疑照片是不是放錯張，紛紛留言「前兩張是不是放錯了？」、「前兩張和現在也差太多」、「統一爺爸孫三代審美觀的歷史級人物」、「第一張、二張根本另一個人」、「前兩張真的同人嗎」、「全是科技與狠活」。但也有網友認為其實李雅英舊照跟現在模樣沒差太多，還是一樣很漂亮，「笑容全糖太甜了，有沒有半糖的」、「整形前後都是正妹耶」。
事實上，身高170公分的李雅英體重只有50公斤，身材比例近乎完美，吹彈可破的肌膚臉蛋更讓人看不出她的實際年紀，是加盟台灣啦啦隊的韓籍成員中，人氣數一數二的長腿女神。加入啦啦隊前李雅英也是著名車模，曾在釜山國際車展中兩度亮相；過去因為右腳踝的傷勢，李雅英還一度退出啦啦隊，成為普通上班族，經過多次復健才重回模特兒、啦啦隊舞台，實力不容小覷。