奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

詹皇當了一回Draymond Green　與Curry用「經典擋拆」為奧運謝幕

▲LeBron James、Stephen Curry在巴黎奧運上夢幻聯手，兩人的「1-4擋拆」完全無解，詹皇也體驗了一回當Draymond Green的滋味。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James、Stephen Curry在巴黎奧運上夢幻聯手，兩人的「1-4擋拆」完全無解，詹皇也體驗了一回當Draymond Green的滋味。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

不會有另一支夢幻隊了，這個名號只屬於1992年巴塞隆納美國男籃代表隊。但也不會有另一支「復仇之隊」，前者是NBA派出的完美模特，展示美國籃球有多美好；後者是真正的毀滅性武器，要在世界籃壇中與實力堅強的對手們搏殺爭金。LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant第一次、也是最後一次穿著同一件球衣在正式比賽中為彼此而戰，以金牌華麗謝幕。法國主場響起的歡呼聲，說明這一刻國族主義不再重要，每個人只需要狂歡、唱歌、喝點小酒瘋狂慶祝就行了，這是籃球之神今年夏天給的籃球盛宴。

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過去James全能的身手被認為是自帶體系，「一核帶4射」的打法最初就是由他先開始，後來James Harden等人將之發揚光大。不過James生涯從來沒打過這麼富裕的仗，身邊有著Curry、KD、Devin Booker，連中鋒都是有不錯投籃能力的Joel Embiid。

曾經有球迷戲稱詹皇是「東區小Green」，這當然是調侃之詞，兩人都是控球前鋒，也都有足夠的球商、比賽解讀能力和傳球技巧去激活射手，讓他們在最舒服的區域拿球。這一屆奧運，James體驗了一回成為「Draymond Green」的滋味，掩護和擋拆後一次精準的傳球，助攻就到手，因為外面站著的人是Stephen Curry。

▲Stephen Curry在奧運最後兩戰，展現了他最強的能力和作用「不斷延伸對方防守，直到對手崩潰」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry在奧運最後兩戰，展現了他最強的能力和作用「不斷延伸對方防守，直到對手崩潰」。（圖／美聯社／達志影像）
Curry本屆奧運一開始的表現並不好，這應該是多重因素影響，一來美國隊前幾場並不需要他大量得分，而且他在球隊的位置主要也是以無球跑位為主，為球隊帶來的巨大空間效應，價值是難以估量的。二來FIBA的比賽無論是規則還是三分線距離都和NBA不同，他的肌肉記憶和投籃機制也需要一段時間調整。

但在進入4強戰之後，Curry準備就緒，在塞爾維亞針對性防守下，美國男籃進入半場進攻泥沼，但Curry展現了他最強的能力和作用「不斷延伸對方防守，直到對手崩潰」。當隨著比賽深入，雙方體能耗竭、專注力下降，想要龜縮禁區，而不是積極輪換時，Curry就會給予對方懲罰。

Nikola Jokic在最後2分21秒沒有選擇撲防，這可能是賽前的策略設定，但在那一個時候，他必須站出來擋住Curry，錯過那一拍，就成為整場比賽勝負的分野。

金牌戰，Curry在下半場接管比賽的開始，是熟悉的「1-4擋拆」，這是他在金州勇士隊時和Draymond Green常常戲耍對手的老把戲，只是這個「4」在美國男籃之中升級成了LeBron James，效果我們也都看到了。

你過去所學的直覺要求你擋住任何衝往籃下的高速物體，但你卻也不能在那個時候離開Stephen Curry半步，這就是Steph的影響力。

第一次、也是他最後一次的奧運，如此完美、如此經典、如此彌足珍貴。

本場過後，LeBron James生涯目前已在「贏者全拿」的淘汰賽中取得21連勝。包括：

季後賽搶七6勝0負

奧運淘汰賽9勝0負

附加賽3勝0負

季中錦標賽淘汰賽3勝0負

上次輸掉「Win or Go Home」的比賽是在2008年東區次輪搶七，不敵塞爾提克。之後，整整16年，他沒輸過一場淘汰賽。沒有「殺手特質」？怎麼說怎麼好吧。

▲LeBron James生涯目前已在「贏者全拿」的淘汰賽中取得21連勝，奧運淘汰賽9勝0敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James生涯目前已在「贏者全拿」的淘汰賽中取得21連勝，奧運淘汰賽9勝0敗。（圖／美聯社／達志影像）

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