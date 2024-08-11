奧運金牌優惠／「4大超商、飯店、餐飲」買1送1　好康包不斷更新

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8月11日當天限定，請全場內用客人免費喝350ml杯裝精釀啤酒。8月12日至8月14日期間，全台金色三麥門市內用消費享杯裝啤酒買一送一。
🟡大苑子
APP今（11）日上午10時30分上架，大杯蘋果醋冰茶買一送一，優惠券限量2024張，每位會員限領1張，領取當日需兌換完畢。（領取連結點此）
🟡Mr. Wish 鮮果茶玩家
8月11日中午12:00限定開放，中杯愛文芒果冰沙第2杯1元優惠券，在「你訂Nidin」平台上準時搶券，共限量1000張。
🟡新北市政府
林郁婷奪金牌，新北3大好康：
1、新北市淡海輕軌及安坑輕軌二條路線，8月12日免費搭乘1日。
2、新北市博物館系列場館，8月12日起免費進場7日。
3、新北市16座國民運動中心、板樹及泰山體育園區的體適能中心、游泳池，8月12日起免費7日。
🟡7-ELEVEN
7-11今明兩天（8月11日、12日）限定，門市有4大好康：厚乳拿鐵買2送2、思樂冰大杯買1送1、指定雞胸肉第2件7.9折、海尼根Silver星銀啤酒第2件5折。APP「行動隨時取」大杯濃萃美式買2送2。
🟡全家便利商店
全家APP首頁「優惠趣」專區輸入優惠碼「狂賀雙金」，可領到20元全家購物金，每會員限領1次，單筆消費滿200元可折抵，送完為止。APP「隨買跨店取」8月11日限定，特濃美式、FMC日月潭紅玉紅茶、威德運動補給飲買1送1，會員限購1份。
🟡萊爾富
即日起至8月20日，礦沛氣泡水585ml（25元）、黑嘉麗軟糖綜合水果（45元）同品項買1送1。今明兩天（8月11日、12日）限定，大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）同品項買一送一、冰熱任選；濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（40元）也是任選買1送1。
🟡OKmart
即日起至8月14日，買台灣經典啤酒500ml享2件72元、台灣金牌啤酒500ml享2件85元、台灣金牌ONE啤酒330ml享2件59元、買KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾享2件59元；OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，同步祭出買一送一。
🟡台北士林萬麗酒店
慶祝拳擊首度奪金，8月11日當天到「R Bar」內用用餐，加送一杯SHOT，用餐另可享6.5折優惠。
🟡墾丁凱撒大飯店
金牌應援活動加至8月14日：
1、景觀客房兩天一夜，四人成行每位2119元
2、發現西餐廳雙人同行買一送一 （每日限量）
3、豪華花園套房／豪華套房平日每晚2萬2119元起
4、CAESAR SPA全背按摩60分鐘優惠價2119元