2024巴黎奧運會Google Doodle登場 點開直接噴淚滿滿拳后林郁婷
2024巴黎奧運會迎來最終場，Google Doodle 再度換上新塗鴉，今（11）日的主題是「2024巴黎奧運會」，用來慶祝2024年夏季奧運會的結束，特別的是，點進去直接會讓台灣民眾噴淚，從Google首頁直接點「2024巴黎奧運會」 Doodle，就會出現滿滿台灣女兒拳后林郁婷壓軸替中華隊奪金牌的相關消息，整個巴黎奧運的賽事裡，林郁婷無端捲入爭議，依舊成功打下台灣奧運拳擊賽史首面金牌，可說是最完美的結尾。
記者周淑萍/綜合報導
Google Doodle今天推出奧運系列主題的「2024巴黎奧運會」塗鴉，該動畫塗鴉就是用來慶祝2024年夏季奧運會的結束，這次塗鴉內容有三隻小鳥分別站上運動員最高榮耀的頒獎台，手拿花束的小鳥們興奮跳躍，充分表達運動員能夠站上頒獎台上的喜悅，舞台下還有民眾熱烈應援，背景加入煙火陪襯，相當具有代表意義的一張塗鴉。
2024巴黎奧運會對台灣民眾來說淚點滿滿，在閉幕前，林郁婷壓軸登場，替中華隊拿下一面金牌，讓中華隊在今年奧運共計拿下2金5銅，排名也從59升至33。今年獎牌的部分，中國金牌數高居榜首，奪得39面金牌、27面銀牌、24面銅牌，共90面獎牌。位居第2的為美國金牌數僅差一面，為38面金牌、42銀、42銅，共122面獎牌，美國也是擁有最多獎牌數的國家。
今年巴黎奧運閉幕式典禮預計會在台灣時間8月12日凌晨3點，於巴黎北部的法國國家體育場（Stade de France）舉行，中華隊將由剛拿下金牌的女拳國手林郁婷，以及田徑選手有台灣最速男之稱的楊俊瀚一起擔任掌旗官，中華隊預計有18人參加閉幕儀式。