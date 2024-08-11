林郁婷奧運摘金「登上外媒」！美聯社：用亮眼表現回應外界誤解

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在林郁婷以及外交部、體育署、奧會並未強烈抗議以前，林郁婷就飽受不白之冤，而她擊敗塞琳梅塔（Julia Szeremeta）是國際大事，原本擔心塞琳梅塔（Julia Szeremeta）還會有大動作抗議，但林郁婷多次釋出善意，還親自「撐繩」讓對手下台，展現出金牌的氣度。
林郁婷被認為是繼阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）之後，再度獲金牌的「性別爭議」選手，今年奧運因為國際拳總阻撓，讓拳擊項目變調，尤其國際拳總主席還是俄國人，俄羅斯根本沒辦法參賽奧運，也讓這樣的指控成為空穴來風。
《美聯社》報導：「這2名選手在擂台內與全世界證明，因為對於她們女性身分的誤解而面臨精密審查之後，所做出的亮眼回應」。
儘管在巴黎奧運期間，不少批評者如：馬斯克、川普等質疑她們在女子項目的參賽資格，或者錯誤地宣稱她們是男性，「但2名選手都挺過了針對她們性別、鋪天蓋地的批評及無知的臆測，交出了她們拳擊生涯的最好表現」。
英國《衛報》寫道，「台灣選手林郁婷在女子57公斤項目，以令人信服的方式，打敗年輕的波蘭選手Julia Szeremeta」。
英國《路透社》、法國《法新社》、《獨立報》等多家外媒都報導，林郁婷在性別爭議中奪得金牌。但英國媒體《BBC》指出，儘管她的勝利標誌著本屆奧運最具爭議故事的落幕，但這場爭議卻可能持續，甚至影響拳擊比賽是否將被納入下次洛杉磯奧運項目。
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