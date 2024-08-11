仁武大淹水　林岱樺籲市府延長補助申請　增設車輛放置區

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會中，受災居民直指，災後至今家園環境還沒有辦法恢復，政府各項補救措施對受災戶來說，根本幫不上忙，整體防洪治水若25座滯洪池無法因應高雄水災，也建議可以參考日本地宮模式進行規劃，受災戶急迫強調，最終目標「我們不要再淹水」。
林岱樺做成會議紀錄分工程面以及家園工廠重建兩部分，就工程面，請經濟部水利署於9/30(三)前核定高雄市政府所呈報之治水方案，以利10月市府進行相關發包工程。
林岱樺表示，就獅龍溪與後勁溪長遠規劃請高市府水利局研擬以凱米風災水量為基礎之滯洪措施。並請高雄市政府水利局評估高密度住宅區域如仁武區防洪計畫採取逕流分擔、出流管制、蓄滯洪及評估參考日本東京地宮做法等綜合治水措施，降低水患威脅，也請經濟部水利署支持。
林岱樺另外針對家園及工廠重建部分，再次請行政院評估以下措施：住宅30萬以下無息貸款分20-30年無息償還；工廠機具更新若為節能、智慧化之採購，政府50%補助、50%無息貸款，同時請研議納入營利事業所得稅減免項目「機械採購」。以彌補居民及廠家現有補助的不足再提供更溫暖細緻的救助。
針對8月底截止的救、補助申請期限，林岱樺呼籲高雄市政府研擬展延申請補、救助期限至9月底，以從寬、從簡、從速之原則辦理。
林岱樺針對居民泡水車輛的防範，聽取受災居民建議規劃防災疏散區，籲請高雄市政府交通局研擬防洪車輛放置區（不排除增建立體停車場），以高雄市仁武區為例於一個月內【9/9(三)前】完成規劃。