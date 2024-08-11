台灣焦點舞團首登砲台藝術節　北藝大學生作品獲選新秀單元

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文化部提到，焦點舞團是由藝術總監吳易珊帶領周子郁、吳芮錤、許雅昕、簡子勛、歐品妤、高聖庭、李家誠、葉承融等8名年輕舞者，8月11日、8月13日各有演出1場次的作品《自畫像》，其是旅美編舞家洪綵希編創，結合紐澤西州作曲家喬飛（Joe Fee）量身打造的音樂，透過戲劇張力與速度十足的身體，對於紛亂時代提出個人宣言，呈現自由與控制、瘋狂與魅惑、鬆弛與崩潰的惡趣，以及暗黑基調中充滿扭曲的多重宇宙。
另一方面，文化部指出，來自台灣台北藝術大學舞蹈系學生葉承融的作品《歧路》獲選砲台舞蹈節第4次舉辦的「舞蹈新秀之聲（Young Voices in Dance）」單元，作品也在2021年得到舞躍大地舞蹈創作比賽金牌獎，其是探討承載破碎靈魂的人們在日日驅使步行邁向遙遠目標的惡性循環。
不僅如此，文化部表示，主辦單位邀請焦點舞團8月14日上午舉辦1場工作坊，是由焦點舞團舞者帶領參加者認識東方太極的能量，從中領略芭蕾舞、當代舞的元素，探索發展身體的各種可能性，所有演出節目也將進行網路直播，演後10天內可觀賞。
文化部指出，砲台舞蹈節每年邀請來自世界各地的舞蹈團隊，舉辦為期一週的戶外舞蹈節活動，吸引超過12000名現場觀眾、35000名的線上觀眾參加，曾獲《紐約時報》、《The New Yorker》、《TimeOut New York》等媒體報導，並被選為8月推薦活動。