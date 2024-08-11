林郁婷奧運奪金！唐綺陽「狂喊台灣女兒」卻無奈嘆：霸凌不會停止
「台灣拳后」林郁婷今（11）日出賽巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，以5：0擊敗20歲波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），奪得台灣史上首面拳擊奧運金牌，也為自己挺過性別爭議風波，以場上實力正面還擊《哈利波特》作者J·K·羅琳言語霸凌。「國師」唐綺陽嗨喊：「最棒的台灣女兒！」也開示未來：「霸凌不會停止。」要大家相信善惡終有報，不用急著討公道。
記者黃雅琪／綜合報導
拳擊好手林郁婷今日清晨成功拿下，巴黎奧運女子57公斤級金牌，全台灣觀眾都在電視機前為她喝采，「國師」唐綺陽也沒缺席，還在臉書上發文祝賀道：「3局全贏結束比賽，林郁婷太強了！金牌到手，帥啦（尖叫聲）。」提到J·K·羅琳未經證實，就在網路上公開質疑林郁婷性別一事，唐綺陽直言：「最棒的回應，最棒的結果，最棒的台灣女兒，也是對未來最棒的諭示。」
林郁婷出賽前，唐綺陽先在臉書上開示：「大家也要有心理準備，霸凌不會停止！」指出即使林郁婷成功奪得金牌後，輸的人為逃避失敗，一定會大做文章，質疑者會繼續貫徹質疑：「想搞妳的人一樣『不會信』，反正死的是妳不是他，這就是世界殘酷真相。」
唐綺陽認為：「所以，面對這樣的世界，不能『急著討公道』，公道沒那麼容易得，也不可能快，面對狗皮倒灶，要知道這是『考驗的必經過程』，自己只能自立自強，並一定要對『善惡有報』有信念，要相信只要自己沒錯，就繼續努力、繼續優秀，就有物換星移、風水輪轉的一天，沉冤定能昭雪，證明自我。」
唐綺陽表示：「只是那時，妳也已經強到不在意、沒感覺。」要大家不要在乎外在眼光：「所謂『他人認可』是這世間『最虛妄、最不受控制』的部分，修煉自己的關鍵時刻，一定要自覺，不能受虛妄影響。」同時喊話林郁婷：「繼續優秀就對了，共勉。郁婷加油，台灣加油。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110