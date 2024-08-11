奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

林郁婷奪冠逼哭台觀眾！2年前錄影片段遭挖　青澀喊1句話竟成預言

▲林郁婷成功拿下金牌，在頒獎時林郁婷忍不住落淚，讓台灣觀眾都跟著爆哭。林郁婷過去上節目的片段被挖出，她2年前在《同學來了》上的青澀模樣受到熱烈討論，開玩笑一句話竟然成為預言。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷成功拿下金牌，在頒獎時林郁婷忍不住落淚，讓台灣觀眾都跟著爆哭。林郁婷過去上節目的片段被挖出，她2年前在《同學來了》上的青澀模樣受到熱烈討論，開玩笑一句話竟然成為預言。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳昕蓓／綜合報導

「台灣女兒」林郁婷今（11）日凌晨在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰中，擊敗20歲波蘭好手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），成功奪冠，在頒獎時林郁婷忍不住落淚，讓台灣觀眾都跟著爆哭。隨著林郁婷奪冠，她過去上節目的片段也被挖出，她2年前在《同學來了》上的青澀模樣受到熱烈討論，開玩笑一句話竟然成為預言。

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▲林郁婷做到了！「台灣女兒」拳后林郁婷今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手Julia Szeremeta，成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷做到了！「台灣女兒」拳后林郁婷今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手Julia Szeremeta，成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
林郁婷2年前節目片段遭挖　青澀喊：可以幫我加油

林郁婷當時上節目宣傳新北市全運會活動，比起現在，臉蛋看起來圓潤一點，模樣十分青澀可愛，她在過程中提到，如果大家有興趣，可以到全運會去幫自己喜歡的選手加油，話鋒一轉，她表示沒有喜歡的選手，也可以去替她加油打氣，丫頭（詹子晴）聞言立刻回應：「幫妳加油！」納豆也直呼：「現在開始喜歡妳。」

阿Ken和安心亞更是大喊：「喜歡妳，喜歡妳，喜歡！幫妳加油！」林郁婷還宣傳了全運會的周邊商品，其中全運包裡有帽子、毛巾、頭巾和口罩，她笑說：「我自己也都已經上網買了好幾個，我怕我自己收藏不到，所以先買起來，先買再說！」

▲（圖／翻攝自同學來了YouTube）
▲林郁婷當時上節目宣傳新北市全運會活動，比起現在，臉蛋看起來圓潤一點，模樣十分青澀可愛。（圖／翻攝自同學來了YouTube）
▲「台灣女兒」拳后林郁婷出戰女子57公斤級拳擊金牌戰，最終一路碾壓以5:0擊敗波蘭J. Szeremeta​，為中華隊奪下第二面金牌。（圖/達志影像/美聯社）
▲「台灣女兒」拳后林郁婷（左二）出戰女子57公斤級拳擊金牌戰，最終一路碾壓以5:0擊敗波蘭J. Szeremeta​，為中華隊奪下第二面金牌，和其他選手大和解。（圖/達志影像/美聯社）
林郁婷挺過質疑摘金落淚　對手獻擁抱安慰大和解

事實上，林郁婷奪冠當下淚流滿面，她在奧運比賽過程中，必須不斷面對外界對她的性別質疑，仍然承受住巨大壓力，一路過關斬將，銀牌波蘭選手Julia Szeremeta以及銅牌的土耳其選手Esra Yildiz曾一度對林郁婷羞辱嗆聲，在最後也獻上擁抱，見林郁婷爆哭還給予安慰，讓不少觀賽到最後的台灣觀眾都忍不住感慨：「太好哭了....林郁婷真的是全然的壓力釋放，好開心最後選手們的互相擁抱，真的大和解了！」

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