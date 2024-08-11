快訊／深陷政治獻金申報不實　柯文哲臨時取消行程原因曝光

民眾黨稱柯文哲演唱會非募款　康仁俊打臉：柯曾定調是募款

▲柯文哲去年競選總統開演唱會的收入被爆流向不明，民眾黨稱此為商演不是募款，但仍遭媒體人康仁俊打臉。（圖／翻攝黃珊珊臉書）
▲柯文哲去年競選總統開演唱會的收入被爆流向不明，民眾黨稱此為商演不是募款，但仍遭媒體人康仁俊打臉。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者林詠青／台北報導

民眾黨主席柯文哲競選經費帳務不清連環爆，資深媒體人康仁俊昨揭露大選期間「KP SHOW」柯文哲演唱會的77萬元收入沒有流入競辦，而是進入「木可公關行銷公司」，民眾黨發言人吳怡萱則回應，該場演唱會是「商業性質」依合約進行。不過，康仁俊今（11）日再度出面表示，柯文哲過去受訪就明白定調是「募款演唱會」。

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柯文哲競選總統期間的政治獻金項目涉及申報不實，民眾黨昨透過聲明坦承有3筆政治獻金「帳務處理瑕疵」，柯文哲也下令徹查帳目。不過，康仁俊指出，柯文哲選舉期間辦的「KP SHOW」演唱會77萬元收入去向又扯上「木可」，而且也沒有看到這筆收入的申報資料。民眾黨發言人吳怡萱則回應，「KP SHOW」演唱會並不是募款，而是單純的「商業行為」，由木可支出、木可收入，一切依照合約。

康仁俊今天出面表示，當初柯文哲在宣傳演唱會活動時，被問到門票8800元可比black pink，他還回說沒有啦！是募款。如今民眾黨改口成為「商業演出」，這部分能不能說服社會大眾跟他的支持者，「我覺得這是民眾黨自己要去面對的問題。」

康仁俊表示，現在問題就在演唱會的事情確實出現柯文哲、民眾黨前後說法不一的問題，此外也凸顯柯文哲內部帳務資料跟申報資料到底有沒有相符的問題。至於一張門票8800元的演唱會是不是商演、柯文哲一毛錢有拿沒拿，都尊重柯文哲說法。

▲民眾黨主席柯文哲KP SHOW在IG宣傳時，貼文明白寫著是「募款演唱會」。（圖／翻攝柯文哲IG）
▲民眾黨主席柯文哲KP SHOW在IG宣傳時，貼文明白寫著是「募款演唱會」。（圖／翻攝柯文哲IG）

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