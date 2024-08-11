HowHow看宇多田光演唱會悲劇連發 4衰事無奈感嘆：不知能否聽到
41歲日本歌手宇多田光首度昨（10）日起一連2天在台北小巨蛋開唱，2天共吸引2.2萬人捧場，連許多藝人都到場支持。百萬網紅HowHow也是歌迷，他昨日在IG分享自己去看演唱會發生的烏龍事件，因搞錯演唱會時間引發一連串悲劇。
記者許芷芸／綜合報導
HowHow朝聖宇多田光的演唱會 衰事4連發
HowHow在IG限動分享他去宇多田光演唱會發生的一連串衰事，他用灰底白字寫下：「宇多田光演唱會是下午5點開演，我卻記錯了時間，壓線抵達小巨蛋，領票時才發現要實名制我忘了帶證件，只好衝回家拿，把車子開出停車場不慎刮出了超大的刮痕，回到家拿好證件準備搭計程車出門已經5點45分，直接錯過將近一半的演出。」他最後無奈自嘲：「不知道等等能不能聽到一首。」
宇多田光首開唱 幾乎「全中文」誠意滿滿
宇多田光昨日穿全白套裝登場，先以《time will tell》、《traveling》開場，與歌迷互動時她誠意滿滿，拿出苦練的中文對大家說：「大家好！我是宇多田光，好開心來到台北，謝謝你們今天來，請多指教。」全場歡聲雷動。幾乎每首歌唱完，宇多田光就會以中文向粉絲道謝「謝謝！」，可見相當用心對待台北粉絲。
宇多田光一連唱了《Beautiful World》、《COLORS》等共23首歌，當她演唱到經典歌曲《First Love》時，全場更是尖叫聲不斷，觀眾也紛紛拿出手機打開手電筒，用燈海伴隨宇多田光唱出青春回憶，2 個多小時的音樂盛宴令現場歌迷們陶醉不已。