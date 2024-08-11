甩車門爆衝突！小黃運將「持折疊刀」刺傷男客 男臉部大腿濺血
上月29日清晨6時許，北市大安區忠孝東路四段附近，發生計程車司機持刀傷人事件，26歲的鄭姓男子、因與58歲的計程車司機戰男發生口角，遭戰男持折疊刀刺傷右大腿及臉部，警方獲報後趕抵，並協助鄭男就醫，之後鄭男出具驗傷證明提告傷害罪，警方依法將戰男查緝到案，依傷害罪移送台北地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，案發當天清晨，鄭男與其他幾名友人，從忠孝復興錢櫃歡消費結束之後，搭乘戰男駕駛的計程車，要前往另家夜店等候劉姓友人，司機戰男因不願等候，跟鄭男發生口角，鄭男氣憤下車大力甩關車門，2人隨即爆發肢體衝突。
過程中，戰男掏出包包內的折疊刀攻擊鄭男，造成其臉部及右大腿遭刺傷，戰男傷人後逃離現場，鄭男等人報警處理。警方調閱監視器循車追人，循線將戰男查緝到案，並查扣作案用折疊刀，鄭男就之後出具診斷證明，對戰男提告傷害罪，警訊後，將戰男依法移送偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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