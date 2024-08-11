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台師大合作德州大學奧斯汀分校培訓EMI教師　擴散高教雙語授課力

▲全體學員教師在德州大學Texas Global辦公室授證結業合影，記錄移地培訓的珍貴時刻。駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組長楊淑雅（前排右三），特別前來結業式恭喜學員，慶賀課程成功。（圖／台灣師範大學提供）
▲全體學員教師在德州大學Texas Global辦公室授證結業合影，記錄移地培訓的珍貴時刻。駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組長楊淑雅（前排右三），特別前來結業式恭喜學員，慶賀課程成功。（圖／台灣師範大學提供）

記者林則澄／台北報導

台灣師範大學合作美國德州大學奧斯汀分校高等教育EMI教師培訓課程，參與兩週移地訓練的21名學員教師8月3日結業返台，成為國內各個大學推動EMI教學的種子教師，擴大雙語大學計畫的影響力。

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參與移地訓練的教師由各大學推薦，學員來自台灣師範大學、政治大學、中央大學、中興大學、高雄醫學大學、台北市立大學、台中教育大學、輔仁大學、淡江大學、逢甲大學、慈濟大學、慈濟科技大學、長庚科技大學、中華大學、正修科技大學、吳鳳科技大學、中台科技大學與等學校，領域涵蓋教育、藝術、人文、社會科學、企業管理、自然科學、數學、工程、農業、林業、醫藥衛生等領域，背景相當多元。

▲21名參與移地訓練的學員教師，穿著德州大學吉祥物Longhorn紀念衫，在校園百年地標鐘塔前方合影。（圖／台灣師範大學提供）
▲21名參與移地訓練的學員教師，穿著德州大學吉祥物Longhorn紀念衫，在校園百年地標鐘塔前方合影。（圖／台灣師範大學提供）
台灣師範大學教務長劉美慧表示，目前國內採用的EMI師培課程，無論實體或線上課程大都偏重被動聽講，並且透過測驗檢核教師學習成效，這種培育模式無法滿足教師進階的研習需求，因此學校與德州大學奧斯汀分校，歷經3個月共同研發強調實作的產出型師培課程，70小時的移地訓練課程包含5門課程與5門工作坊，其中課程也有回應最新教育趨勢，融入AI工具的教學應用。

另一方面，劉美慧指出，學校已在移地訓練課程前先調查教師需求，了解教師的專業領域與在EMI教學面臨的挑戰，課程進行期間根據教師的語言能力與EMI授課經驗分組，採用1比10的師生比進行小班教學，學員皆能充分互動與討論。

台灣師範大學EMI教學資源中心副執行長范雅筑表示，德州大學奧斯汀分校的教師願意開放課程讓台灣的教師觀課討論，而且台灣進行移地訓練的教師也都願意在所有學員面前試教調整教學，對於大學教師而言都是一大挑戰，參與課程的學員教師積極學習的態度通過考驗，深化EMI教學能力。

德州大學奧斯汀分校英語中心主任Michael Smith表示，儘管參與教師皆在各自專業領域學有專精，但仍願意持續精進教學，展現台灣的大學教授優秀而且願意為了EMI授課努力的精神，讓他非常感動，她也特別感謝能夠合作台灣師範大學EMI教學資源中心，不僅是讓雙方學習也讓彼此成長。

台灣師範大學指出，移地訓練課程開啟學校透過國際合作方式，發展符合本土需求的進階師培課程，擴散EMI種子教師的影響力，不過移地訓練的結束只是教師社群合作的開始，學校的EMI教學資源中心也將籌組教師專業社群，邀請教師分享經驗，並與UT Austin教師線上一對一討論，進行公開觀議課。

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