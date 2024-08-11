台師大合作德州大學奧斯汀分校培訓EMI教師　擴散高教雙語授課力

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台灣師範大學教務長劉美慧表示，目前國內採用的EMI師培課程，無論實體或線上課程大都偏重被動聽講，並且透過測驗檢核教師學習成效，這種培育模式無法滿足教師進階的研習需求，因此學校與德州大學奧斯汀分校，歷經3個月共同研發強調實作的產出型師培課程，70小時的移地訓練課程包含5門課程與5門工作坊，其中課程也有回應最新教育趨勢，融入AI工具的教學應用。
另一方面，劉美慧指出，學校已在移地訓練課程前先調查教師需求，了解教師的專業領域與在EMI教學面臨的挑戰，課程進行期間根據教師的語言能力與EMI授課經驗分組，採用1比10的師生比進行小班教學，學員皆能充分互動與討論。
台灣師範大學EMI教學資源中心副執行長范雅筑表示，德州大學奧斯汀分校的教師願意開放課程讓台灣的教師觀課討論，而且台灣進行移地訓練的教師也都願意在所有學員面前試教調整教學，對於大學教師而言都是一大挑戰，參與課程的學員教師積極學習的態度通過考驗，深化EMI教學能力。
德州大學奧斯汀分校英語中心主任Michael Smith表示，儘管參與教師皆在各自專業領域學有專精，但仍願意持續精進教學，展現台灣的大學教授優秀而且願意為了EMI授課努力的精神，讓他非常感動，她也特別感謝能夠合作台灣師範大學EMI教學資源中心，不僅是讓雙方學習也讓彼此成長。
台灣師範大學指出，移地訓練課程開啟學校透過國際合作方式，發展符合本土需求的進階師培課程，擴散EMI種子教師的影響力，不過移地訓練的結束只是教師社群合作的開始，學校的EMI教學資源中心也將籌組教師專業社群，邀請教師分享經驗，並與UT Austin教師線上一對一討論，進行公開觀議課。