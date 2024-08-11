奧運拳擊／林郁婷摘金！波蘭妹澄清了：IG諷刺貼文「不是我發的」

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20歲的Szeremeta，賽後接受波蘭媒體《Sportowe Fakty》採訪，被問及是否認為對手是男性、不應該參加女子組比賽，還有為什麼發布暗示這個立場的諷刺圖文，嘗試影響林郁婷婷心情？
Szeremeta解釋，奧運期間，她想要遠離社群媒體，根本沒有管理自己的Instagram，「所以，這段時間（限時動態）都是由其他人發布的。」教練看到那篇爭議限時動態之後，也立刻命令刪除，Szeremeta說：「我保證這些貼文不是我發布的」。
根據報導中指出，「在比賽結束後，Szeremeta優雅地感謝了對手，甚至為球迷跳了一會兒舞，」而Szeremeta也在跟林郁婷比賽完後，展現風度，用手比成愛心，感謝現場觀眾。
林郁婷則是痛哭失聲，她表示：「包括我開始練拳擊開始到現在，所有的訓練、辛苦都歷歷在目，會落淚也是因為代表著我的國家拿到這面獎牌，全台灣有這麼多人相信我、支持我到現在。」
林郁婷從小練拳，主要是想要保護被家暴的媽媽，而她也盡力去吃下所有訓練量，為了成為一位優秀的拳擊手，林郁婷在這次奧運，不但為自己，也為台灣打下一枚亮麗的金牌，用善意回應世界的惡意。
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