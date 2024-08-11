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奧運拳擊／林郁婷摘金！波蘭妹澄清了：IG諷刺貼文「不是我發的」

▲台灣拳擊女王林郁婷成功晉級金牌戰，11日即將對上年僅20歲的波蘭小將Julia Szeremeta。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊女王林郁婷成功晉級金牌戰，11日即將對上年僅20歲的波蘭小將Julia Szeremeta。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

台灣拳擊女王林郁婷，今（11）日清晨擊敗20歲的波蘭小將Julia Szeremeta，但比賽前Julia Szeremeta IG就不斷發文，放話要打下金牌，但比賽結束後，林郁婷仍貼心幫對手整理衣領，「撐繩」等行為，今天賽後她受訪時澄清，那篇貼文並不是自己發布的。Julia Szeremeta賽前曾發布諷刺圖文，指稱自己是「最後一個爭奪金牌的女人」，引發各界爭議。但她如今出面澄清，也讓人感到意外。

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Julia Szeremeta賽前嗆聲　賽後否認

20歲的Szeremeta，賽後接受波蘭媒體《Sportowe Fakty》採訪，被問及是否認為對手是男性、不應該參加女子組比賽，還有為什麼發布暗示這個立場的諷刺圖文，嘗試影響林郁婷婷心情？

Szeremeta解釋，奧運期間，她想要遠離社群媒體，根本沒有管理自己的Instagram，「所以，這段時間（限時動態）都是由其他人發布的。」教練看到那篇爭議限時動態之後，也立刻命令刪除，Szeremeta說：「我保證這些貼文不是我發布的」。

根據報導中指出，「在比賽結束後，Szeremeta優雅地感謝了對手，甚至為球迷跳了一會兒舞，」而Szeremeta也在跟林郁婷比賽完後，展現風度，用手比成愛心，感謝現場觀眾。

林郁婷則是痛哭失聲，她表示：「包括我開始練拳擊開始到現在，所有的訓練、辛苦都歷歷在目，會落淚也是因為代表著我的國家拿到這面獎牌，全台灣有這麼多人相信我、支持我到現在。」

林郁婷從小練拳，主要是想要保護被家暴的媽媽，而她也盡力去吃下所有訓練量，為了成為一位優秀的拳擊手，林郁婷在這次奧運，不但為自己，也為台灣打下一枚亮麗的金牌，用善意回應世界的惡意。

▲林郁婷今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手Julia Szeremeta，成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手Julia Szeremeta，成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠，她在頒獎典禮痛哭。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷在金牌戰面對20歲的波蘭女將Julia Szeremeta，3回合都打得相當輕鬆。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷在金牌戰面對20歲的波蘭女將Julia Szeremeta，3回合都打得相當輕鬆。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷做到了！「台灣女兒」拳后林郁婷今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手賽琳梅塔（Julia Szeremeta），成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。她的母親廖秀蘭在新北市府直播派對接受媒體聯訪。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷學拳擊，就是為了保護母親的安危。（圖／美聯社／達志影像）

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