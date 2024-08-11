公視員工驚傳私吞公款 李彥秀：沒依法送辦、替侵佔行為擦脂抹粉
公視近期醜聞連環爆，繼「公視台語台」日前播出罷免基隆市長謝國樑新聞專題，挨批政治不中立後，又傳出員工將臉書粉專營利18萬匯入私人帳戶，時間長達3年，直到公視透過繁複過程查找後，涉案員工才在今年7月初返還公款。對此，國民黨立委李彥秀砲轟，公視不但沒有依法送辦追究責任，還為員工的侵佔行為擦脂抹粉，質疑「這位員工背景有多強大？」
記者林怡昕／台北報導
針對有員工侵佔公款一事，公視說明指出，參酌法律建議，該員工使用私人帳戶綁定本會社交平台之營收，雖未有簽核授權辦理之依據，但難以證明其有侵占公款之故意，同時也向Meta查察匯款流程，並完成帳號核對後，該員即返還該帳戶內所有款項，「無法認定其為侵占」，也提到，目前就其轉調職務未完備經辦事務之交接程序，應負過失責任，先以內規論處，以大過1支作為懲戒，以資警惕。
對此，李彥秀直指，這樣的行為已是涉犯刑法「業務侵佔罪」，公視不但沒有依法送辦追究責任，整篇新聞稿內容更是前後矛盾，為員工的侵佔行為擦脂抹粉，讓人不免質疑，這位員工背景有多強大？侵佔行為長達三年，被抓到了，還錢就沒事了，公視對員工的侵佔行為百般呵護開脫，這是全民絕對無法接受的。
李彥秀說，公共電視成立的目的，應該是提供完整提供資訊，公平服務公眾，但是現在的公共電視已經成為特定政黨的打手與側翼，早已失去公共性，只是服務特定立場，過去，諷刺韓國瑜是「韓極混」（蕃薯粉），柯文哲是「練痟話」（亂說話）。公視台語台「台灣記事簿」更毫不遮掩製作「拆樑行動」專題，內容偏頗宣傳罷免，不倫不類更不專業，明顯已經違反選罷法。
李彥秀續指，立法院去年6月修法幫公視解套，解除每年捐贈給公視9億元的預算上限，文化部黑潮計畫也給了6億經費，用人民的納稅錢把公視養成了綠衛兵、新黨媒，這是絕對無法接受的。