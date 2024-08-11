恐雙颱共舞！颱風「山神」最快今晚生成 氣象署曝路徑、對台影響
西北太平洋近期處於「大低壓帶」，內部環境極不穩定，除了前幾天生成的「瑪莉亞颱風」外，中央氣象署表示，昨（10）日晚間日本東南方又出現新的熱帶性低氣壓，最快今（11）日有機會生成今年第6號颱風「山神」（菲律賓命名），預估2颱風路徑對台灣皆無影響，但低壓帶持續延伸至台灣附近，未來熱帶系統發展需持續關注。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員林定宜說明，瑪莉亞颱風距台灣2000多公里，預估明（12）日可能登陸日本本州北部，而新的熱帶性低氣壓發展環境還算不錯，今天下半到明天上半天有可能升級成輕颱山神，路徑同樣是朝日本本州前進，2個颱風對台灣天氣沒有直接影響，但近期赴日旅遊的民眾要特別小心。
林定宜指出，目前西北太平洋的大低壓帶，由台灣附近延伸至日本南方海面，內部有許多熱帶擾動醞釀，未來不排除還會有熱帶系統甚至是颱風發展，氣象署會持續密切觀察。
雖然沒有颱風直接影響，但本週仍要先關注低壓替台灣帶來的不穩定環境，林定宜指出，台灣環境吹西南風，未來一週中南部都容易下雨，尤其今明兩天西南風較強，中南部清晨到上午雨勢較大，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。
週二、週三（8/13、8/14）西南風稍減弱，各地天氣大致多雲，清晨至上午，西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率，週四至週六（8/15至8/17）低壓帶影響，天氣更不穩定，大環境偏西到西南風，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。