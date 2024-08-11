奧運籃球／美國男籃奪金牌！Tatum締造罕見紀錄 比肩詹皇、喬丹
美國男籃奪奧運金牌！巴黎奧運開打前就訂下5連霸目標的美國夢幻隊，今（11）日終於美夢成真，以98：87擊敗地主法國隊，摘下本屆奧運男籃金牌，完成5連霸偉業。其中，波士頓塞爾提克球星Jayson Tatum雖然上場時間受到壓縮，仍隨隊奪下金牌，且締造了1項罕見紀錄，成為自「詹皇」LeBron James、「籃球之神」Michael Jordan後，，第3位在同年度入選NBA最佳陣容、獲得NBA總冠軍，且奪下奧運金牌的球員。
記者林之越/綜合報導
同年奪冠+奧運金牌 締造罕見紀錄
作爲今年率領塞爾提克奪下NBA總冠軍的全明星級小前鋒，Tatum在本屆巴黎奧運的上場時間，成為網路熱烈討論的話題，甚至連媽媽Brandy Cole都發文抱怨。美國隊總共7場賽事中，Tatum只打了5場，其中有2場面對塞爾維亞的比賽，全程都坐冷板凳，場均貢獻4.2分、4.2個籃板，表現最佳的一場，是面對波多黎各，拿下10分、10個籃板、3次助攻。
儘管如此，Tatum還是隨著美國隊開心領下男籃賽事金牌。根據塞爾提克官方發出的貼文指出，在奪下這面金牌後，Tatum加入詹皇、喬丹的行列，成為史上第3位在同年度入選NBA最佳陣容、獲得NBA總冠軍，且握有奧運金牌的NBA球員。
美媒《ESPN》採訪Tatum時，詢問他是否還會參加2028年，美國擔任地主的洛杉磯奧運，Tatum表示：「這次個人在球場的經驗讓我有點難受，但我不會做出任何情緒性的決定。這畢竟是4年後的事情，我需要時間去好好思考，但我不會因為這次奧運的經驗，而去影響我的決定。」