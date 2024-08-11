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林郁婷奧運奪金！2年前挨揍鍛鍊畫面曝　粉絲：她的強大得來不易

▲林郁婷奧運奪金，2年前挨揍鍛鍊畫面曝光，粉絲心疼喊：「她的強大得來不易。」（圖／林郁婷 Instagram）
▲林郁婷奧運奪金，2年前挨揍鍛鍊畫面曝光，粉絲心疼喊：「她的強大得來不易。」（圖／林郁婷 Instagram）

記者黃雅琪／綜合報導

拳擊好手林郁婷今（11）日清晨，在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰中，以5：0擊敗20歲波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），奪得台灣史上首面拳擊奧運金牌。然而，林郁婷2年前為鍛鍊「冰塊腹肌」，吊單槓挨揍影片也被翻出，令許多網友心疼喊：「她的強大真的得來不易。」

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▲林郁婷做到了！「台灣女兒」拳后林郁婷今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手Julia Szeremeta，成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷做到了！「台灣女兒」拳后林郁婷今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手Julia Szeremeta，成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
林郁婷不畏J·K·羅琳霸凌　奪巴黎奧運金牌展實力

《哈利波特》作者J·K·羅琳在網路上公開質疑林郁婷性別，引發全球撻伐；然而「台灣拳后」林郁婷不畏謠言攻擊，今日奪得巴黎奧運女子57公斤級金牌，成功以實力戰勝言語霸凌。

林郁婷成功並非偶然　魔鬼訓練造就冰塊腹肌

人氣暴漲的林郁婷，曾在2022年7月曝光一段魔鬼訓練影片，她在文中標記「冰塊盒、冰塊腹肌速成班」，展現驚人磨練成果。影片中，林郁婷身穿運動服裝，先是舉啞鈴鍛鍊臂力，畫面一轉她雙手吊在單槓上，腹部用力接受男性陪練員拳擊左右開攻、進行耐打訓練，加強腹部肌肉強度，以承受更大的挨揍耐受力。

▲林郁婷2年前耐打訓練影片被翻出，展現驚人毅力。（圖／林郁婷 Instagram）
▲林郁婷2年前耐打訓練影片被翻出，展現驚人毅力。（圖／林郁婷 Instagram）
林郁婷忍痛挨揍腹部　接受耐打訓練：打久就不痛了

只見林郁婷面不改色地看向遠方，鍛鍊完後還掀開衣服，秀出結實腹肌。這段2年前的鍛鍊影片，當時也引來網友心疼留言「看了很痛啊！」、「一定要挨揍嗎？」而林郁婷也親自回應表示：「打久就不痛了！人肉沙包的養成。」

昨日臉書粉專「貓與邪佞的手指」也轉發林郁婷這段鍛鍊影片，直言：「實在好不捨，然後忍不住又暈了一點，又帥又心疼，這種複雜的心情。」也引起其他網友回應「看了會想哭欸，那群汙衊她的外國人甚至是少部分的台灣人都應該下地獄」、「她是女人，她能做到男人也吃不了的苦。」

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