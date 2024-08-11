林郁婷奧運奪金！2年前挨揍鍛鍊畫面曝　粉絲：她的強大得來不易

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《哈利波特》作者J·K·羅琳在網路上公開質疑林郁婷性別，引發全球撻伐；然而「台灣拳后」林郁婷不畏謠言攻擊，今日奪得巴黎奧運女子57公斤級金牌，成功以實力戰勝言語霸凌。
林郁婷成功並非偶然 魔鬼訓練造就冰塊腹肌
人氣暴漲的林郁婷，曾在2022年7月曝光一段魔鬼訓練影片，她在文中標記「冰塊盒、冰塊腹肌速成班」，展現驚人磨練成果。影片中，林郁婷身穿運動服裝，先是舉啞鈴鍛鍊臂力，畫面一轉她雙手吊在單槓上，腹部用力接受男性陪練員拳擊左右開攻、進行耐打訓練，加強腹部肌肉強度，以承受更大的挨揍耐受力。
林郁婷忍痛挨揍腹部 接受耐打訓練：打久就不痛了
只見林郁婷面不改色地看向遠方，鍛鍊完後還掀開衣服，秀出結實腹肌。這段2年前的鍛鍊影片，當時也引來網友心疼留言「看了很痛啊！」、「一定要挨揍嗎？」而林郁婷也親自回應表示：「打久就不痛了！人肉沙包的養成。」
昨日臉書粉專「貓與邪佞的手指」也轉發林郁婷這段鍛鍊影片，直言：「實在好不捨，然後忍不住又暈了一點，又帥又心疼，這種複雜的心情。」也引起其他網友回應「看了會想哭欸，那群汙衊她的外國人甚至是少部分的台灣人都應該下地獄」、「她是女人，她能做到男人也吃不了的苦。」
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