李亦伸專欄／奧運籃球三分球拯救NBA招牌！三分世代挽救美國男籃

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金牌戰終場前3分04秒，法國79：82落後老美3分，戰況緊張，老美任何一次
投籃失手或失誤，都可能輸掉金牌。
比賽最後3分鐘決勝，Stephen Curry「三
分秀」登場。
終場前2分47秒，Curry命中三分（美國85：79法國）
終場前1分52秒，Curry命中三分（美國90：81法國）
終場前1分19秒，Curry命中三分（美國93：84法國）
終場前35秒，Curry命中三分（美國96：87法國）
Stephen Curry全場12投8中三分球，攻下24分，幫助老美保住奧運金牌，「老詹」LeBron James14分、10助攻、6籃板（10投6中），仍是老美關鍵球定心丸。
老詹今年奧運場均出賽24.5分鐘，攻下14.2分、6.8籃板、8.5助攻摘下奧運男籃MVP，他是美國男籃表現最穩、全程帶領球隊前進定海神針。
四強賽對塞爾維亞，老美只領先2分，決勝關鍵球老詹和Kevin Durant打擋拆，掩護後老詹球給KD，在罰球圈弧頂拉開空間，老詹示意讓KD搞定比賽最後關鍵一擊，KD一對一跳投命中，終結對手。
KD這記中遠距離兩分跳投極高難度，防守球員已經對位跟上節奏，手部甚至給了KD干擾，但KD依舊穩穩命中致勝球。
金牌戰對法國，終場前2分47秒老美只以82：79領先3分，老詹和Stephen Curry打擋拆，老詹透過掩護、拉開空間、回傳Curry命中三分，老美再次取得85：79領先優勢，這記三分和擋拆配合，同樣來自老詹的組織、示意。
回到比賽，NBA美國男籃在現代國際籃球遭遇「非常嚴厲考驗」，老美如果沒有超水準三分球表現，如果不是在「大三分世代」，美國男籃很難只靠天賦、單打、簡單粗暴就能贏球，NBA招牌隨時都有可能被拆掉。
四強賽對塞爾維亞，老美三分球32投16中，三分命中率5成，這是超超水準三分球表現，只要一個關鍵三分空檔失手，老美就會輸了比賽。
金牌戰打法國，老美三分球36投18中，三分命中率5成，同樣是超超水準三分命中率。
這場球老美三分球出手36次，比兩分球31次更多，根本違反NBA和美國籃球常態，老美在國際籃球已經被塞爾維亞、法國這種等級強隊逼到牆角，毫無退路。
國際籃球跟NBA比賽完全不同，除了裁判尺度和對抗，國際籃球場上空間更小，禁區持球更不容易，一對一單打缺少空間，這也是很多NBA球星上了國際賽一直很難適應，也打不好關鍵。
NBA球員原本就不熟悉臨時組軍國家隊隊友，默契、戰術執行都有困難，只能靠籃球最基本擋拆、高位掩護給球、傳切、裡外搭配和個人超能力打好團隊進攻，防守默契、換防、繞掩護方式和對位，老美同樣遭遇重重挑戰。
對塞爾維亞、法國，老美就是很難守住對手，老美不是防守鬆懈，完全沒有輕敵，而是真的守不住，犀利投籃，完美戰術執行，漂亮默契和團配合，讓老美防守疲於奔命。
美國男籃最後只能靠進攻，尤其是超水準三分火力支撐得分。
三分球拯救NBA招牌，挽救美國男籃地位，NBA精英組成美國男籃在國際賽輸球，那一天愈來愈近。
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