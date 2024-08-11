「颱風活躍期」來了？鄭明典：環境和2016類似 下半年就生成22個
新一波颱風生成高峰又要來了？近期西北太平洋處於環境極度不穩定的「大低壓帶」，前中央氣象局局長鄭明典表示，台灣東方海面開始出現許多「小低壓」在發展，環境和2016年類似，當年8月至12月，共有22個颱風生成，4個颱風侵台，季風環流範圍大，有足夠空間讓熱帶低壓存在。
記者張志浩／綜合報導
鄭明典今（11）日早透過臉書指出，台灣東方海面大低壓邊緣開始出現許多小低壓，讓他聯想到2016年的類似個案，2016年時它曾撰文說明，「每隔幾年，夏季西北太平洋上，原本高壓位置偶爾會被大低壓環流取代，這種直徑超過2500公里的大低壓環流，稱為季風環流」，而2016年時的季風環流往東發展特別深入，是過去少見的情況，使季風環流範圍更大，才有足夠空間讓這麼多熱帶性低氣壓存在。
回顧2016年情況，當年8月開始至12月，颱風相當活躍，一共有22個颱風在西北太平洋生成，其中4個路徑侵襲台灣，包括莫蘭蒂、馬勒卡、梅姬、艾利，其中又以梅姬颱風對台灣影響最為嚴重，全台共計有4人死亡、662人受傷，農損逾新台幣3億元。
針對今年狀況，鄭明典表示，就天氣系統配置來說，今年比較特別的是「季風氣流南側的高壓脊特別寬廣，並且延伸到南中國海南部」，相對的，高壓脊北側的季風氣流顯得較為集中，且風速偏強，西南風的北側風場有逆時針旋轉傾向，氣象上稱為「風切渦度」，是對流相對容易發展的區域，所以容易有小低壓出現。