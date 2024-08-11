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獨家／壯壯拍寫真爸爸不敢看！反對走演藝圈「怕脱了就穿不回去」

▲壯壯剛出道的時候出寫真集，保守派的爸爸怕她脫了就穿不回去，反對她走這行。（圖／記者葉政勳攝）
▲壯壯剛出道的時候出寫真集，保守派的爸爸怕她脫了就穿不回去，反對她走這行。（圖／記者葉政勳攝）

記者李欣容／台北報導

樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長壯壯在上個月發行單曲《星空下的約定》好評不斷，從啦啦隊起家，2年前參與節目《全明星運動會4》，還意外被選上隊長，壯壯直呼，參加節目讓她被更多人看見，但也是罵聲最多的時候，剛入行時，保守派的爸爸其實並不支持，不懂她為什麼要拍寫真集，怕她「脫了就穿不回去」，但媽媽反而認為，在最美好的年紀，留下最美的回憶，是一件很棒的事。

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《全明星》爆紅壓力大　被叫亞軍女神無奈偷哭

壯壯2年前參加《全明星運動會4》擔任黃隊隊長，當時她認為自己不夠格，「隊長應該是有辦法幫助整隊的戰績，我是沒有心理準備。」後來隊員們說，選她當隊長其實是因為隊上年輕氣盛的男生比較多，要是遇到意見不合時，她可以跳出來當和事佬，這點壯壯到是自豪，「他們會聽我的，因為我年紀比較大哈哈！」

▲壯壯專訪（圖／記者葉政勳攝）
▲壯壯在《全明星運動會4》中擔任黃隊隊長，面對網友罵聲，她樂觀面對。（圖／記者葉政勳攝）
雖然以啦啦隊的身分活躍於演藝圈也一段時間，但也是因為《全明星》讓更多不同的群眾認識她，年齡層也不同，她分享有趣的是，「我們要去各大學校借場地練習，一走進去，學生會尖叫，我們練習完，他們還會撕聯絡簿來給我們簽名。」

但罵她的人也不少，說她憑什麼當隊長，說她在節目上很吵，甚至有人要她不要戴假髮比賽，壯壯無奈，「這是我真的頭髮！這我真的做不到，很無奈，每天都有人在罵我，多少還是會受傷，但當你受到關注有人給你掌聲的時候，你同時也要接受別人對你的批評，這是相對的。」有次讓她走心到偷哭的是，她應援了10年，有8次都拿亞軍，就有人說她是「亞軍女神」要她回家檢討或是請辭。

媽媽筆戰酸民　爸反對她進演藝圈

對於網路上的評價，壯壯的家人都比她還要更生氣，媽媽還會上去幫她跟網友吵架，也擔心她嘴上說沒事其實都藏在心裡，媽媽有時候很幽默，會要她少出門，怕她被「蓋布袋」。

▲壯壯被叫「亞軍女神」走心偷哭。（圖／翻攝自壯壯臉書）
▲壯壯被叫「亞軍女神」走心偷哭。（圖／翻攝自壯壯臉書）
壯壯曾經說過，原本的夢想是當夜店舞者，「我上來台北，18歲第一次踏進夜店，看到燈光灑在dancer身上，哇～這是我的夢想的工作，看起來好漂亮喔！然後我就回去跟家人講說，我想要去夜店打工，然後馬上被罵，『讓你去台北念書，你給我去夜店打工！』就鬧家庭革命。」

沒有到夜店打工，反而遇到電視節目製作人，看到她很會跳舞，找她上電視表演，就被簽下來，默默開始做這行。壯壯的爸爸比較保守，一開始無法接受，壯壯說，「他就是選擇不看，他就覺得，為什麼一定要出寫真集，這樣給人家看，好看嗎。」但媽媽就認為，在年輕的時候留下最漂亮的樣子，是很好的事情，幽默喊，「然後又剛好還那麼多人想看，更棒！」

至今壯壯仍不知道爸爸有沒有接受她做這行，她說，「好像沒有真的講開，他也不會主動問，這其實就是他支持我的方式。可能看我也沒有越穿越露，他是擔心這個，上一輩的想法就是覺得，你只要曾經脫過，你就穿不回來。」後來有次，爸爸在她手機壞掉的時後，默默買了一支新手機送她，讓她感動到抱著爸爸，那支手機她到現在都還留著。

▲壯壯出國旅遊放送福利，比基尼照連發，重現「人間水蜜桃」美臀。（圖／壯壯IG）
▲壯壯很感謝家人的支持，尤其比較保守的爸爸，後來態度也逐漸軟化。（圖／壯壯IG）

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