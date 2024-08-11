汽機車族加油稍等　8/12起汽油調降0.1元、柴油調漲0.7元

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台灣中油公司指出，按照浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽油調漲0.4元，未抵日本、韓國、香港、新加坡等亞洲鄰近國家與地區的稅前最低價，汽油吸收0元（前週汽油吸收0.8元），但仍啟動油價平穩措施，汽油每公升吸收0.5元，實際價格調降0.1元。
另一方面，台灣中油公司提到，柴油本週原應調漲1.6元，因抵日本、韓國、香港、新加坡等亞洲鄰近國家與地區的稅前最低價，柴油吸收0.4元（前週柴油吸收2.1元），且因平穩機制吸收0.5元，本週柴油實際價格調漲0.7元。
台灣中油公司說明，本週依照油價公式與政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元與1.5元）調整國內油價，持續以亞洲鄰近國家最低價與平穩措施運作，協助穩定國內油價，其中汽、柴油各應調整0.5元與0.9元均由台灣中油公司吸收，截至今年7月底止，一共吸收約204.09億元。
最後，台灣中油公司表示，調價後的各式油品參考零售價格，包括92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、酒精汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升28.3元，實際零售價格以各營業點公告為準。