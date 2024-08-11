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香蕉力挺羅時豐姪子！發文親曝他私下為人　大讚：真誠的人

▲YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正YA》無預警宣布轉換管理團隊，疑似羅時豐和姪子張敏慎（圖右）鬧翻，男星香蕉（王俊傑）（圖左）昨（10）日於侄子貼文底下揭露他的真實為人，坦言對方為「真誠的人」。（圖／香蕉、張敏慎臉書）
▲YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正YA》無預警宣布轉換管理團隊，疑似羅時豐和姪子張敏慎（圖右）鬧翻，男星香蕉（王俊傑）（圖左）昨（10）日於侄子貼文底下揭露他的真實為人，坦言對方為「真誠的人」。（圖／香蕉、張敏慎臉書）

記者許芷芸／綜合報導

資深藝人羅時豐近年來和姪子張敏慎一起經營YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，幽默風趣的頻道風格至今累積超過78萬人訂閱。不過近來2人疑似鬧翻，9日羅時豐先是發聲明指出正式宣布拆夥，接著張敏慎也在粉絲專頁2度開砲，引發各界熱議。而男星香蕉（王俊傑）昨（10）日也於侄子張敏慎貼文底下揭露他的真實為人，留言力挺「愛你」。

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羅時豐突切割YT頻道「影片全下架」　侄子不滿再砲轟

羅時豐團隊9日晚間突然發公告，表示將與頻道團隊切割，且礙於法規，原本的影片、圖文、肖像等不能轉讓使用，因此將全面下架影片。對此頻道製作人、羅時豐「侄子」張敏慎則發文表示，頻道一直以來都由他親自操刀把關，更用無數個熬夜的夜晚、拋家棄子拍攝，因此他強調「未來我會繼續經營『不務正YA』頻道與製作，頻道是我的啦」。接著又在臉書轉發羅時豐新歌黑料，再開砲「我真的不能忍！」

▲羅時豐團隊發聲明表示，因為要轉換管理團隊，所以要把過去的影片全面下架。（圖／羅時豐DL.不務正Ya臉書）
▲羅時豐團隊發聲明表示，因要轉換管理團隊，所以要把過去的影片全面下架。（圖／羅時豐DL.不務正Ya臉書）
男星香蕉不忍了！曝侄子私下為人

隨後男星香蕉（王俊傑）於張敏慎的貼文下方留言，分享與對方互動的經驗，香蕉指出張敏慎是個「真誠的人」，他寫下：「尊重這件事情，在侄子對我、對逸祥、對卡古、對山豬與豬姐的互動應對上，完全能感受到，是個真誠的人。」提到張敏慎曾為已逝的山豬製作影片：「而且不計回報的給山豬一個最美好的紀念禮物，善良是侄子最大的寶藏！謝謝你，有你真好！」

▲男星香蕉（王俊傑）跳出來力挺張敏慎，在對方臉書貼文下方透露張敏慎為人真誠善良，還直呼「有你真好」、「愛你」。（圖／張敏慎臉書）
▲男星香蕉（王俊傑）跳出來力挺張敏慎，在對方臉書貼文下方留言透露張敏慎為人真誠善良，還直呼「有你真好」。（圖／張敏慎臉書）
除此之外，香蕉認為頻道影片能不下架當然是最好，畢竟是很棒的流傳：「若因人為而遺憾，我想也盡力了。」香蕉表示張敏慎為「真性情的朋友」，留言力挺「愛你」。

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