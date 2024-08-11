高雄雄嗨調酒節！七夕吸引上萬民眾嗨翻愛河

「高雄雄嗨調酒節 Kaohsiung High Ball Day」活動，昨（10）日下午在愛河熱鬧登場。活動首日適逢七夕情人節，不少年輕朋友帶著另一半到現場小酌，歡度情人節。高市府觀光局指出，昨日下午連下幾場雨，但傍晚雨勢停歇後，遊客大量湧入活動現場，數家調酒及美食名店都提早完售。今（11）日下午還有一天活動，店家也都會增加備貨，請大家提早來參加。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳表示，為了推廣高雄夜間觀光，此次活動邀集41家知名的酒吧與餐酒館，其中高雄在地業者達30家，如入選亞洲百大酒吧第79名的「酣呷餐酒」、將客家元素融入調酒的「Bar DIP」、漢來美食「PAVO」餐酒館等。另外也有28家美食餐車，如「焼肉ショジョYakiniku SHOJO」、「高雄中央公園英迪格酒店Pier No.1」等。
昨日活動人潮眾多，還有精彩DJ秀及火舞表演，現場氣氛輕鬆愉快，副市長李懷仁與局長高閔琳、海神隊籃球員余純安及勤明慶也到現場製作High Ball調酒與民眾同樂。
「高雄雄嗨調酒節」採全區免費進場，如需購買含酒精飲品，現場有販售調酒券，確認已達合法飲酒年齡，填寫飲酒同意書並取得手環配戴即可購買。
高市府觀光局提醒，務必遵守「理性飲酒」、「請勿酒駕」及「未滿18歲禁止飲酒」等規定，愛河周邊停車空間有限，請多加利用大眾交通工具前往；此外，活動於河西路與中正四路口設置計程車停等區並提供代駕服務讓民眾開心飲酒，放心回家。更多活動資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。