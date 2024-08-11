羅時豐侄子哭了！頻道影片全清空 他謝9店家聲援：至少你們懂我
台語歌手羅時豐近年來靠經營YouTube頻道，成功打入年輕人市場，事業迎來第二春，但頻道「羅時豐D.L 不務正YA」卻陷入經營權問題，9日無預警宣布將下架影片、轉換管理團隊的消息。對此，頻道管理人羅時豐的侄子張敏慎就透過臉書「我是侄子（姪子）」表達不滿，今（11）日更曝光多名商家為了聲援他所拍攝的小短片，感動的說「這兩天新聞我沒哭欸，這個我哭了，X的」。
記者藍詩孟／綜合報導
羅時豐不務正業公司近日發出公告，表示「羅時豐D.L 不務正YA」的YouTube頻道、臉書、IG、抖音因為管理團隊轉換的關係，將下架過去拍攝影片，提醒商家可以提前備份留存做紀念，但不可用於商業用途。未來羅時豐則將和「外甥」合作，繼續出現在另一個YouTube頻道「大牛比較懶」中，疑似是和之前的合作夥伴侄子張敏慎鬧翻做切割。
頻道內鬨羅時豐侄子超委屈？店家聯合力挺逼哭他
張敏慎今日也透過臉書「我是侄子」發文，分享一段讓他看了都忍不住掉淚的影片，只見有9位過去和他合作過的店家老闆站出來發聲，簽下「支持侄子聲明」，表示他們都是「巡邏車」拍攝過的店家，拍攝期間都是侄子在跟他們聯繫、互動，串起大家的愛，更喊話「沒有當年侄子的用心，就沒有今天的我們」，因此他們都願意在侄子遇到風波時站出來力挺。
張敏慎見狀也感性的說「我知道我笑聲很討人厭，但沒關係⋯我知道這笑聲鼓勵起很多在絕境中的人，至少你們懂我，足矣。謝謝！這兩天新聞我沒哭欸，這個我哭了，X的」。網友看了也紛紛在底下留言鼓勵侄子，「加油！我曾經有跟老公說過，姪子的眼神是個聰明而且很堅毅，如果這種人是我朋友我會很驕傲」、「或許有人覺得你吵，但對我來說你的笑聲讓我很紓壓，不管如何『挺』就對了」、「影片若沒有你的笑聲，我就直接離開了，你的笑聲與善良是整個影片的靈魂，加油！」
羅時豐和侄子做切割？「不務正Ya」YouTube、臉書全清空
而今日下午1點就是羅時豐新團隊聲明中公布的下架時間，只見「羅時豐D.L 不務正YA」YouTube頻道、臉書等社群平台真的準時刪除過去所有影片、照片，就連粉專封面、頻道大頭貼也都換成一張紅色的背景圖案，YouTube頻道也改名為「不務正YA.侄子出租中」，把羅時豐的名字拿掉，78萬粉絲追蹤的頻道澈底和過去的主角「大牛哥」羅時豐做切割。