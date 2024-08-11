12星座一周運勢／金牛座「狀態極佳」有好事　雙子座財運很可觀

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本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周感情方面會有失戀的感覺，你心儀的對象還不會有回應。工作上稍微有點不順利；感情上你的對象可能不知道要怎麼對你主動。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
這周心情很好、狀態極佳，事事都順利。工作上狀況很好，有好事發生；感情上順利。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有桃花、有談戀愛的機會，只是你會猶豫不決。工作上有加薪的機會，財運可觀、注意財務狀況；感情上雙子女有人追，只是還在考慮，雙子男有追到的機會，你的心態會有點猶豫。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周有好事發生，但是另一方面小心有事成空，別太沮喪。工作上有部分狀況不錯，會讓你心滿意足，另一部分有點空虛；感情上有戀情出現的跡象、有喜歡的人，但是還不穩定。
🟡獅子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周要提防小人妨礙，另外小心狀況不佳、有點陷入困境。工作上狀態不佳，有小人；感情上卡關，小心是因為劈腿偷吃。
🟡處女座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周感情方面小心吵架事件，你會備受冷言閒語。工作上有點犯小人，有點不順；感情上已婚者小心感情不和踛。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作。
這周事情看似有成長，實則上是不動的。工作上目前沒有什麼動靜；感情上很冷，還在了解彼此的階段。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情、日常、工作。
這周努力有成果，事情有條不紊、解決萬難。工作上勤奮不懈，展現厲害的一面；感情上很付出，努力用心經營。
🟡射手座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周容易犯了老毛病，感覺也不對，小心波及到身邊的人。工作上不是挺滿意的狀態；感情上熱情主動又有點生人勿近，先給個冷釘子。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周有桃花開，就在你認識、新認識的人裡面。工作上有好的收穫；感情上有機會找到喜歡的人。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面比較慘澹、冷清，小心人際糾紛。工作上很努力、很辛苦；感情上小心吵架，你的對象跑了，對方還有其他喜歡的人。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面敏感如你，與其有人介入，不如另找新歡。工作上都在四處奔波，小心不順；感情上你的感受是對的，聆聽你的直覺。
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