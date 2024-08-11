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范少勳當呆萌小《狼》狗！屈服於《台灣霹靂火》超狂女反派

▲范少勳（左圖）配音動畫片《200％小狼人》，化身呆萌小狼狗，向聲演「瘋狂美絲」的《台灣霹靂火》反派苗可麗學魔法。（圖／青春期影視娛樂、爾傑娛樂）
▲范少勳（左圖）配音動畫片《200％小狼人》，化身呆萌小狼狗，向聲演「瘋狂美絲」的《台灣霹靂火》反派苗可麗學魔法。（圖／青春期影視娛樂、爾傑娛樂）

記者黃雅琪／綜合報導

2021年在台上映的澳洲動畫《100％小狼人》翻玩狼人變身的傳說，描繪狼人家族接班人意外化為貴賓犬的爆笑劇情，席捲全球創下20億台幣票房佳績。事隔3年，原班團隊升級推出《200％小狼人》，更找來金獎陣容配音要角，包含首度獻聲大銀幕的百變演員范少勳，以及祭出配音處女作的《台灣霹靂火》「反派專用戶」苗可麗，讓兩人首次在電影中「另類合體」。
 
《200％小狼人》描繪首集意外化為貴賓犬的主角福來弟，向月神許願終於變身為狼，卻讓月神寶寶流落地球，只好偕同毛孩夥伴展開「登月之旅」。這幾年以《下半場》、《模仿犯》、《我在這裡等你》活躍影視圈，這回配音福來弟的范少勳，笑稱自己與主角單純、熱血的「犬系」性格相似：「蠻多第一次見面的朋友，都會覺得我很像一隻狗狗，像是哈士奇或是黃金獵犬。」

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▲范少勳首次獻聲大銀幕，配音《200%小狼人》中的貴賓犬福來弟，比擬自己也有「犬系」性格。（圖／原創娛樂）
▲范少勳首次獻聲大銀幕，配音《200%小狼人》中的貴賓犬福來弟，比擬自己也有「犬系」性格。（圖／原創娛樂）
本集新登場的反派「瘋狂美絲」，為懂得魔法、深藏不露的「神祕女狼」，成為片中主角一行人請益「登月」的對象，找來金鐘視后苗可麗獻聲配音，也成為她的配音處女作。曾在《台灣霹靂火》、《天道》等台語連續劇出演反派的她，本次更試圖把《200％小狼人》在地化，將以國語、台語、混合少量英語「3聲道」詮釋角色。
 
《200％小狼人》描繪主角福來弟在狼人家族成年禮時，意外變身成嬌小超萌貴賓犬；直到某天牠向月神許願，竟真的變成狼人，卻意外將月神寶寶「月寶」傳送到地球，為保全月寶的安危，福來弟得向狼族神祕人物「瘋狂美絲」學習魔法，試圖把月寶送回月球。《200％小狼人》9月20日中英文版全台同步上映。

▲苗可麗把《200小狼人》在地化，將以國語、台語、混合少量英語「3聲道」詮釋狼人角色。（圖／原創娛樂）
▲苗可麗把《200％小狼人》在地化，將以國語、台語、混合少量英語「3聲道」詮釋狼人角色。（圖／原創娛樂）

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