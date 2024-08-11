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川普競選播鐵達尼歌曲！席琳狄翁不滿未授權　嗆：用沉船歌造勢？

▲席琳狄翁所演唱的電影「鐵達尼號」主題曲《My Heart Will Go On》，被共和黨總統候選人川普（Donald Trump）多次在競選活動中使用，讓席琳狄翁團隊不滿發表聲明，指對方未經授權，更在聲明中質疑：「用這首歌，認真的嗎？」（圖／美聯社／達志影像）
▲席琳狄翁所演唱的電影「鐵達尼號」主題曲《My Heart Will Go On》，被共和黨總統候選人川普（Donald Trump）多次在競選活動中使用，讓席琳狄翁團隊不滿發表聲明，指對方未經授權，更在聲明中質疑：「用這首歌，認真的嗎？」（圖／美聯社／達志影像）

記者吳昕蓓／綜合報導

美聲天后席琳狄翁（Céline Dion）所演唱的電影「鐵達尼號」主題曲《My Heart Will Go On》，至今仍是不斷流傳的經典，近來歌曲卻捲入政治紛爭中，被共和黨總統候選人川普（Donald Trump）多次在競選活動中使用，讓席琳狄翁團隊不滿發表聲明，指對方未經授權，他們不認同該歌曲被拿來使用，更在聲明中質疑：「用這首歌，認真的嗎？」

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▲外界瘋傳席琳狄翁是以高達200萬美元（約新台幣6541萬）接下巴黎奧運開幕式演出，奧運官方也針對謠言出面回應：「2024年巴黎奧運開幕式的表演者不會獲得演出費，他們答應演出，反映了他們希望成為法國和體育界歷史性事件裡的一部分的願望。」（圖／奧運官方IG）
▲美聲天后席琳狄翁（Céline Dion）所演唱的電影「鐵達尼號」主題曲《My Heart Will Go On》，至今仍是不斷流傳的經典。（圖／奧運官方IG）
席琳狄翁不滿歌曲成川普助陣曲　質疑：認真的嗎？

席琳狄翁公司團隊在美國時間10日發表聲明，指出川普多次把《My Heart Will Go On》當成競選活動的助陣歌曲，對此感到不滿，「席琳狄翁的團隊以及她的唱片公司索尼音樂得知川普在蒙大拿州的競選集會上未經授權使用了《My Heart Will Go On》的影片、音樂以及肖像，席琳狄翁不認同這種或任何類似情況的使用。」

團隊還在聲明最後表示：「還有……用這首歌，認真的嗎？」暗指競選造勢竟然使用「沉船」電影主題曲，網友沒有放過大酸川普的機會，將川普和副手范斯（J.D. Vance）合成到「鐵達尼號」的海報上，重現片中男女主角傑克和蘿絲的經典動作，並在海報上寫下「川達尼號：撞上敗選，11月上映」。

▲美國前總統川普（Donald Trump）在蒙大拿州波茲曼市（Bozeman）的造勢活動上，提起凱莉芙奪金一事卻說「誰希望男人參加女子運動？」還稱自己恭喜「這位從男人轉變為拳擊手的年輕女人」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普（Donald Trump）多次把《My Heart Will Go On》當成競選活動的助陣歌曲。（圖／美聯社／達志影像）
席琳狄翁不是第一次拒絕川普！　賀錦麗用碧昂絲有得到首肯

事實上，川普2017年舉辦就職典禮，席琳狄翁當時就曾拒絕在典禮上演唱，不只是席琳狄翁，英國皇后搖滾樂團（Queen）、滾石樂隊（Rolling Stones）、加拿大搖滾大師尼爾楊（Neil Young）也都曾公開表示不滿川普使用他們的歌曲。賀錦麗上月造訪總統競選總部，拍攝影片選用碧昂絲（Beyoncé）的歌曲〈自由〉（Freedom）倒是就有獲得歌手團隊授權許可。

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