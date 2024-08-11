奧運羽球／王齊麟大巨蛋開球！「賽前聽中職應援曲」透露備戰秘密
王齊麟來了！巴黎奧運男雙羽球金牌「麟洋配」中的王齊麟，今（11）日受邀到大巨蛋為中職台鋼雄鷹開球，王齊麟出席賽前球迷見面會，他說：「我平常都有看中職，特別喜歡應援曲，賽前都會聽」，也不小心透露備戰小秘密。王齊麟的女友就是樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」的「十元」陳詩媛，由於兩人感情融洽，加上啦啦隊常常要練舞，王齊麟也耳濡目染，但他說：「賽前聽應援曲，感覺很熱血。」王齊麟強調，自己平常常看中職，也會應援曲，台鋼部分，最喜歡魔鷹跟曾子祐，他也配合跟球迷打羽球，並送上金牌小禮物給球迷，親和力十足。
記者吳政紘/綜合報導
王齊麟爆紅 奧運黃金男雙賺翻
麟洋配羽球男雙項目由同一組合蟬聯兩屆奧運金牌，這不只是中華隊史上的第一次，更是奧運史上的第一次，不只是台北市，全台灣、全世界都在為麟洋配大聲喝采，他也首度來到大巨蛋，接受球迷喝采。
王齊麟在這屆奧運不只拿到2000萬的國光獎金，他也可以選「終生俸」，月領12.5萬，加上台北市長蔣萬安加碼300萬元，所以至少可領到2573萬台幣。
王齊麟說：「我平常都有看中職，特別喜歡應援曲，賽前都會聽，很熱血。」王齊麟也配合球迷，現場跟台鋼吉祥物TAKAO以及幸運被「海巡」的球迷打球，加上球迷簽名會，現場人潮洶湧，十分熱鬧。
王齊麟強調，自己平常常看中職，也會應援曲，台鋼部分，最喜歡魔鷹跟曾子祐，他也配合跟球迷打羽球，並送上金牌小禮物給球迷，親和力十足。
王齊麟多次幫女友護航，由於「十元」日前前往機場接機，卻在機場管制區出現，被質疑是否有「特權」，而事後也有不少網友「出征」，王齊麟也貼心為女友說話，展現貼心的另一面。