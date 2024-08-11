「2024巴黎奧運閉幕」那裡看？免費連結直接點此 　亮點一次收

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🟡林郁婷金牌戰節目表 拳擊女子57公斤級
◼️公視主頻（CH13）
8/11 16：30「2024巴黎奧運 拳擊 女子57公斤級 金牌戰 林郁婷」2024巴黎奧運 賽事精華
◼️華視
8/11 23：00 2024巴黎奧運看華視拳擊林郁婷摘金
◼️愛爾達體育1台（需付費）
8/11 22:15 奧運 林郁婷 拳擊 女57公斤級金牌戰
◼️愛爾達體育3台（需付費）
8/11 16:30 奧運 林郁婷 拳擊 女57公斤級金牌戰
🟡 2024年巴黎奧運閉幕式舉辦時間
2024年巴黎奧運閉幕式將於8月11日(日)在法蘭西體育場舉行，台灣時間為8月12日(一)凌晨03:00 - 05:15。閉幕式中，會有國際奧會會將奧林匹克旗幟交接給下1屆奧運主辦方洛杉磯。
🟡 2024年巴黎奧運閉幕式直播連結
◼️Hami Video
02:50「免費」Hami奧運熱播台 LIVE 2024巴黎奧運 閉幕典禮（需註冊登入、有廣告）
◼️愛爾達體育1台（需付費）
體育1台02:50 LIVE 2024巴黎奧運 閉幕典禮
體育2台 02:50 LIVE 2024巴黎奧運 閉幕典禮
體育3台 02:50 LIVE 2024巴黎奧運 閉幕典禮
◼️公視3台CH121
02:15~05:30巴黎奧運閉幕典禮
🟡 2024年巴黎奧運閉幕式中華隊掌旗者
中華奧會宣布了閉幕式中華代表團18人出席名單，由剛為臺灣奪下史上奧運拳擊首金的林郁婷，以及臺灣最速男楊俊瀚將擔任掌旗官。同時還會有拳擊陳念琴、吳詩儀，桌球鄭怡靜，霹靂舞孫振等人出席。
🟡 2024年巴黎奧運閉幕式表演來賓
根據外電報導，美國節奏藍調歌手H.E.R.將有可能在儀式上獻唱美國國歌，以迎接2028年洛杉磯奧運會的來臨，另外，怪奇比莉（Billie Eilish）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）和搖滾樂團「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）將透過預錄和現場混合形式在閉幕式上表演，而音樂界的另兩位超級巨星碧昂絲（Beyoncé）和泰勒斯（Taylor Swift）也有可能帶來驚喜。