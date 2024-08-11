奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

「2024巴黎奧運閉幕」那裡看？免費連結直接點此 　亮點一次收

▲台灣拳后林郁婷（中）今凌晨成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠，她感動到淚灑頒獎台，明(12)日凌晨將舉辦閉幕式，轉播連結一次收。（圖／中華奧會提供）
▲台灣拳后林郁婷（中）今凌晨成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠，她感動到淚灑頒獎台，明(12)日凌晨將舉辦閉幕式，轉播連結一次收。（圖／中華奧會提供）

記者周淑萍/綜合報導

2024年巴黎奧運由台灣拳后林郁婷今（11）日凌晨出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤金牌戰，挺過巨大壓力奪下台灣第一面奧運拳擊金牌，讓台灣共計拿下2金、5銅，金牌數追平歷屆最佳，總獎牌數則為史上次佳。預計台灣時間8月12日凌晨3點將於法蘭西斯體育場舉辦閉幕典禮。凌晨沒看到林郁婷奪金賽，要去哪裡看重播？2024巴黎奧運閉幕式要在那裡看？《NOWnews》一次報你知。

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▲拳擊林郁婷小檔案。（圖／NOWnews攝群中心製圖）
▲林郁婷為台灣拿下中華隊史上第一面拳擊金牌。（圖／NOWnews攝群中心製圖）
林郁婷57公斤金牌戰不只台灣民眾在看，因無端捲入國際拳總（IBA）、《哈利波特》作者JK羅琳掀起的性別爭議，讓林郁婷這一場金牌戰成為全球焦點，林郁婷扛住所有壓力，在今（11）日凌晨成功年拿下金牌最高榮耀，用拳擊戰勝魔法，不折不扣用實力拿下金牌，沒有跟上直播，重播依舊讓人噴淚。

🟡林郁婷金牌戰節目表 拳擊女子57公斤級

◼️公視主頻（CH13）
8/11  16：30「2024巴黎奧運 拳擊 女子57公斤級 金牌戰 林郁婷」2024巴黎奧運 賽事精華

◼️華視
8/11  23：00  2024巴黎奧運看華視拳擊林郁婷摘金

◼️愛爾達體育1台（需付費）

8/11 22:15 奧運 林郁婷 拳擊 女57公斤級金牌戰

◼️愛爾達體育3台（需付費）

8/11 16:30 奧運 林郁婷 拳擊 女57公斤級金牌戰

▲林郁婷做到了！「台灣拳后」林郁婷今（11）日擊敗20歲波蘭好手賽琳梅塔（Julia Szeremeta），成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運閉幕式將於台灣時間8月12日凌晨3點舉辦，中華隊將由台灣拳后林郁婷和臺灣最速男楊俊瀚將擔任掌官。（圖／美聯社／達志影像）
🟡 2024年巴黎奧運閉幕式舉辦時間

2024年巴黎奧運閉幕式將於8月11日(日)在法蘭西體育場舉行，台灣時間為8月12日(一)凌晨03:00 - 05:15。閉幕式中，會有國際奧會會將奧林匹克旗幟交接給下1屆奧運主辦方洛杉磯。

🟡 2024年巴黎奧運閉幕式直播連結

◼️Hami Video

02:50「免費」Hami奧運熱播台 LIVE 2024巴黎奧運 閉幕典禮（需註冊登入、有廣告）

◼️愛爾達體育1台（需付費）
體育1台02:50 LIVE 2024巴黎奧運 閉幕典禮

體育2台 02:50 LIVE 2024巴黎奧運 閉幕典禮
體育3台 02:50 LIVE 2024巴黎奧運 閉幕典禮

◼️公視3台CH121

02:15~05:30巴黎奧運閉幕典禮

🟡 2024年巴黎奧運閉幕式中華隊掌旗者

中華奧會宣布了閉幕式中華代表團18人出席名單，由剛為臺灣奪下史上奧運拳擊首金的林郁婷，以及臺灣最速男楊俊瀚將擔任掌旗官。同時還會有拳擊陳念琴、吳詩儀，桌球鄭怡靜，霹靂舞孫振等人出席。

🟡 2024年巴黎奧運閉幕式表演來賓

根據外電報導，美國節奏藍調歌手H.E.R.將有可能在儀式上獻唱美國國歌，以迎接2028年洛杉磯奧運會的來臨，另外，怪奇比莉（Billie Eilish）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）和搖滾樂團「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）將透過預錄和現場混合形式在閉幕式上表演，而音樂界的另兩位超級巨星碧昂絲（Beyoncé）和泰勒斯（Taylor Swift）也有可能帶來驚喜。

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