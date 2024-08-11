奧運女團桌球激戰導播卻在拍觀眾 李棟旭、珉豪「顯眼包應援」曝
2024巴黎奧運將於台灣時間12日凌晨3點閉幕，本屆賽事除了各國好手精彩的表現，前去支持的藝人也是觀眾關注的焦點，南韓男神李棟旭、SHINee成員珉豪一起現身「女子桌球團體銅牌賽」的轉播畫面上，引起全國K-POP迷熱議：「歐巴怎麼會在那裡？」
記者陳雅蘭／綜合報導
SHINee成員珉豪跟李棟旭很早就飛往巴黎追奧運，擊劍、田徑、游泳、排球、跆拳道、高爾夫球、馬術等賽事幾乎都有看；昨（10）日的「女子桌球團體銅牌賽」剛好是韓國田志希、申裕斌、李恩惠對上德國萬遠、安妮特考夫曼、單曉娜，李棟旭跟珉豪就拿著國旗現身觀眾席，2人熱情應援的模樣全被轉播出去，相當搶戲。
這場「女子桌球團體銅牌賽」最後由韓國隊拿下，當確定獲得獎牌的那一刻，「導播超不專心」直接拍向觀眾席，李棟旭跟珉豪激動舉手大叫的畫面全部LIVE出去。事後珉豪發文：「大韓民國！銅牌最讚！」還附上田志希、申裕斌、李恩惠退場的照片，他從人人愛慕的男偶像瞬間變身小迷弟，逗樂不少粉絲。
國際奧林匹克委員會（IOC），這次選李棟旭和珉豪被作為「奧林匹克之友Olympic™ friends」，是IOC為了讓非運動員的名人參與奧運運動，進而傳播奧運價值而新設的計劃，李棟旭和珉豪則是全球首批入選者。此外，本屆飛往巴黎觀賞奧運賽事的還包含韓韶禧、朱相昱和車藝蓮夫婦等。