張本智和成最「悲情」球員！誓言帶3面牌回國卻未果 社群曝心聲
2024巴黎奧運桌球賽事，來自日本的21歲好手張本智和，儘管在出發前喊話要帶著3面獎牌（男單、混雙、男團）回到日本，最終卻皆以失敗收場，無疑是被運動最高殿堂來了一場「奧運震撼教育」，無法成功接班前輩水谷隼，也讓不少日本民眾感嘆相當可惜。而張本智和稍早也在個人社群平台上發布貼文，談到了本屆巴黎奧運的心路歷程，張本感嘆雖然真的很不甘心沒能拿下獎牌，但會繼續努力下去，並相當成熟地寫下：「我認為這就是體育的殘酷，也是精彩之處。」
記者陳品翔/綜合報導
張本智和首先在文內表示，沒能夠拿下獎牌，真的感到相當不甘心，「我參加了3個項目，最終都沒能獲得獎牌，當然不甘心，我還需要一些時間去接受現實，也許這也會是我一輩子都不能接受的結果。儘管如此，這3年的經歷、努力、人生，我都押上了，所以即使沒能獲得獎牌，到目前為止的過程，以及在奧運會上的表現，也有某種程度上令人滿意的地方，比賽的時候確實變強了，我很多時候這樣想。」
張本智和也感嘆，努力是所有運動員能做到最好的事，「比賽有人贏了，就有人會輸，即使打得好，也不一定能贏，並不總是都能成為勝利者，我認為這就是體育的殘酷，也是它的精彩之處。即使『結果』無法控制，但『努力』是所有運動員能做到最好的工作，不管結果如何，比賽結束後再努力，我會努力再去準備下一場比賽。」
文末張本也表示，自己會持續努力備戰，目標在4年後的洛杉磯奧運再度證明自己，「雖然巴黎奧運會結束了，新的比賽也會馬上就要來了，我沒有時間休息，今天是下個4年的開始。為了4年後成為一名值得獲得獎牌的球員，我只能繼續努力，從這裡到洛杉磯的四年裡，是一段很長的路，如果您們能再次支持我的話就太好了，真的非常感謝！」