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民眾黨連環爆！黃智賢提2舊案：柯做假帳的興趣在10年前就很濃

▲民眾黨才在高雄舉辦5週年黨慶，未料陸續遭報政治獻金申報不實疑雲，至今仍未說明清楚。（圖／記者朱永強攝）
▲民眾黨才在高雄舉辦5週年黨慶，未料陸續遭報政治獻金申報不實疑雲，至今仍未說明清楚。（圖／記者朱永強攝）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨日前遭爆疑似政治獻金申報不實風波未平，至今民眾黨與黨主席柯文哲仍未清楚交代金流，引發熱議。對此名嘴黃智賢表示，自己11年來對柯文哲持續不斷的批判，從不動搖，就算再被打壓攻擊都不改變，如今大家算是逐漸了解是為什麼了，更提及柯過去MG149與國科會發票案，「拜託仔細再看看，柯文哲做假帳的興趣，是在10年前就很濃的。」

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民眾黨遭爆出政治獻金申報不實疑雲，參與民眾黨競選活動的「時樂」與「尼奧」，皆表示分別有500萬元與400多萬元沒有收到款項，總計共916萬4311元。此外負責販售柯文哲競選小物的「木可」也爆出帳務不明，負責製作小物的「立鼎」稱遭賴帳，求助無門。

對此黃智賢表示，小草為了支持柯文哲，加入民眾黨，還成立一家立鼎公司，幫柯文哲製作競選小物跟周邊商品，稱跟他們談判的是木可。但競選選小物應該是柯文哲總部找廠商，結果居然是木可找廠商，賣商品的、給支持者發票的，都是木可。

黃智賢說，立鼎墊了一堆錢，木可不付錢，也不讀不回，連立鼎去造勢場合賣，都被趕出去，因為木可要自己賣。立鼎更稱，當初還承諾，拿到錢就要回捐15％給柯文哲，而現在立鼎依然拿不到錢，木可則發了聲明反駁立鼎，說雙方並沒有簽約。

黃智賢酸，政客的卡提諾政治學院，模式是政客找人頭成立公司，把支持者的捐款，變成銷售產品的商業行為，人頭公司是私人公司，收入跟支出都不必公開，《政治獻金法》對政治獻金有嚴格的限制，有上限也必須面對社會公評，但私人公司的營收，卻完全是隱私，不必對外界報告，這樣就可以完全閃避，人民對政客政治獻金的監督，因為錢被完美的洗到人頭公司，如果柯文哲的木可模式不被辦，那人人都可以照做撈錢，那財團收買政客，就完全合法化了，且廠商承包柯文哲周邊商品，竟然要回捐15％，質疑這沒有違反《政治獻金法》？

黃智賢說，這15％像不像回扣？政客做得這麼自然，這麼順暢，不覺得很有趣？政客過去的公共工程，司法要不要倒查10年。而據了解，木可負責人李文娟，是柯文哲親信李文宗的妹妹，木可地址在民眾黨總部樓下，更爆出木可員工，領的是民眾黨的薪水，也就是說，完全可以把木可當成柯文哲的人頭公司。

黃智賢說，財團如果用捐款給柯文哲的基金會，跟對木可公關下大單，來收買政客，行嗎？並提到柯文哲選過2014、2018、2020與2024，仔細回去看4次選舉帳目，會有更精彩的。

黃智賢也提到，別忘了柯文哲MG149與國科會發票案，拜託仔細再看看，「柯文哲做假帳的興趣，是在10年前就很濃的」，也是為什麼自己從2014年就批判柯文哲至今，11年來也算是先知，因為當初看柯文哲滿嘴仁義式謊話，一心愛的是錢，「在2014年，從他種種言行，就看到了。」

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