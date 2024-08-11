高登李維今為富邦開球！韓哥曾坐老車出場 網笑問：會改騎單車嗎
▲以電影《戀夏500日》、《全面啟動》聞名的好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt），今（11）日將為富邦悍將開球，網友紛紛歪樓，猜測喬瑟夫高登李維會以什麼方式出場。（圖／美聯社／達志影像）
記者
林之越/綜合報導
｜ 2024-08-11 14:01:01 2024-08-11 14:02:49
喬瑟夫·高登·李維今為富邦開球！繼去年曾邀請好萊塢明星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）到場開球後，
富邦悍將球團今（11）日再度請到以《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》、《神鬼駭客：史諾登》等聞名的國際級巨星喬瑟夫·高登·李維（ Joseph Gordon-Levitt）降臨新莊球場，為下午5點05分開打的比賽開球。韓哥去年來台時，坐著老車出場，驚艷全場球迷，因此網友紛紛歪樓，猜測喬瑟夫高登李維這次會以什麼方式出場。
高登李維今開球 韓哥曾坐老車出場 今年43歲的喬瑟夫·高登·李維有不少成名作，甚至在兒少時期就以童星身份出演電影，曾經演過以棒球為題的電影《魔幻大聯盟》，隨後靠著《戀夏500日》、《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》等知名代表作走紅。此外，喬瑟夫·高登·李維的身份不局限於演員，更曾擔任過製片、導演和編劇等不同角色。
去年7月中，
以《玩命關頭》系列走紅的好萊塢明星韓哥，乘坐《玩命關頭Ｘ》中所登場的老車「1974 Alfa Romeo GTV 200」（價值約139萬）登場，不僅全場觀眾驚艷，連韓哥本人表示很印象深刻。 ▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬，乘坐老車出場，為富邦悍將賽前開球。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2023.07.19） 高登李維出場方式引熱議 網友狂歪樓
喬瑟夫·高登·李維過去曾主演《超急快遞》及《走鋼索的人》，雖然知名度不如代表作，但其中扮演的角色讓人印象深刻。
前者是飾演紐約市中心的自行車快遞，需要躲避一連串驚險，負責運送極其重要的小信封；後者則是改編自法國走鋼索表演家Philippe Petit的真實故事。
這讓不少網友歪樓，紛紛開此猜測喬瑟夫·高登·李維這次的登場方式，留言說道：
「這次會騎自行車出場嗎？」、「辣個在雙子星大樓之間走高空鋼索的男人」、「之前我在街上看過他....他在騎腳踏車送快遞」等。甚至，還有網友表示：「沒仔細看完全名，差點看成李維拉來開球。」 ▲喬瑟夫·高登·李維過去曾主演電影《超急快遞》，飾演紐約市中心的自行車快遞，需要躲避一連串驚險，負責運送極其重要的小信封，讓影迷印象深刻。（圖／美聯社／達志影像） ▲ 喬瑟夫·高登·李維將為富邦悍將開球。（富邦提供）