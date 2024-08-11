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為何沒看到「瑞莎領隊參加奧運」？網曝2大主因　本人現身回應了

▲瑞莎創立「瑞星韻律體操協會」致力培養體操選手，因此就有網友好奇，為何這次巴黎奧運沒有瑞莎的學生參賽。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲瑞莎創立「瑞星韻律體操協會」致力培養體操選手，因此就有網友好奇，為何這次巴黎奧運沒有瑞莎的學生參賽。（圖／記者嚴俊強攝影）

記者藍詩孟／綜合報導

女星瑞莎近年來致力於培養韻律體操選手，帶領他們征戰各項賽事，但本屆巴黎奧運賽中，就有網友好奇，為何沒看到瑞莎帶著體操選手參賽？對此有網友解答，表示瑞莎教的選手年紀都還太小，不到奧運參賽門檻，也有網友回應：「奧運是看積分，你對內比賽參加的再多，沒出國比賽就是沒積分，世界就不會有你的排名。」

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日前有網友在Threads上發問：「瑞莎爲什麼沒有領隊參加奧運？」貼文曝光後，陸續出現內行人留言解答，其中一名男網友就跳出來解釋：「她培育小選手也很久了，其實要到可參賽年齡的，一定有，問題在於她帶選手去參加的，大多是沒有正式積分的小型邀請賽」。該網友表示，並非國際比賽中有得第一名就可以代表什麼，如果沒有官方單位認可，那這些獎牌的價值其實不高。

▲瑞莎舉辦第二屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲瑞莎經常帶著自己的體操學生出國征戰、為台爭光，但礙於種種原因，她的學生們並未參賽巴黎奧運。（圖／記者嚴俊強攝影）
要比奧運不簡單　選手年齡、積分都需要達標才能報名

男網友也點出關鍵：「有幾次的新聞是她帶隊出去用台灣名義參賽，其實這就可以看出端倪。成績可以用來當作參加亞奧運等賽事的依據的比賽，都會遵守奧會模式，所以還是只能叫中華台北。可以叫台灣，表示那些比賽不在奧會承認的系統裡面，可能就是一些不算大的邀請賽而已」。他說如果真的是很有實力的選手，那在台灣應該可以拿到很好的體操名次，能代表台灣去參加各類公開賽，但目前瑞莎帶的隊伍看起來好像並非如此。

還有其他網友提到報名流程，指出台灣對外的窗口是中華奧會，「只有中華奧會才能報名奧運，中華奧會對內的窗口就是那些協會⋯也就是說⋯沒有協會幫你報名給奧會，你連報名表都拿不到。加上奧運是看積分，你對內比賽參加的再多，沒出國比賽就是沒積分，世界就不會有你的排名。」另外就算積分達標，如果沒有協會協助向中華奧會報名，其實選手也無法私下報名。

▲網友在Threads上討論關於瑞莎的體育選手。（圖／Threads）
▲網友在Threads上討論，為何巴黎奧運沒看到瑞莎的隊伍參賽。（圖／Threads）
粉絲期待瑞莎帶隊參賽奧運　瑞莎親自現身回覆

另外，年齡也是瑞莎學生無法參賽的一大主因，奧會規定指出，巴黎奧運體操項目男運動員需年滿18歲，女運動員需年滿16歲。瑞莎體操隊上的學生平均年齡偏小、積分不足，所以才沒有辦法報名參賽。還有網友到瑞莎臉書留言：「期待有天可以看到瑞莎帶的隊伍參賽，全台灣一定會瘋狂幫妳們加油！」瑞莎也現身親回，「我們很努力，謝謝大家的支持和鼓勵」

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