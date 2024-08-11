為何沒看到「瑞莎領隊參加奧運」？網曝2大主因　本人現身回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
要比奧運不簡單 選手年齡、積分都需要達標才能報名
男網友也點出關鍵：「有幾次的新聞是她帶隊出去用台灣名義參賽，其實這就可以看出端倪。成績可以用來當作參加亞奧運等賽事的依據的比賽，都會遵守奧會模式，所以還是只能叫中華台北。可以叫台灣，表示那些比賽不在奧會承認的系統裡面，可能就是一些不算大的邀請賽而已」。他說如果真的是很有實力的選手，那在台灣應該可以拿到很好的體操名次，能代表台灣去參加各類公開賽，但目前瑞莎帶的隊伍看起來好像並非如此。
還有其他網友提到報名流程，指出台灣對外的窗口是中華奧會，「只有中華奧會才能報名奧運，中華奧會對內的窗口就是那些協會⋯也就是說⋯沒有協會幫你報名給奧會，你連報名表都拿不到。加上奧運是看積分，你對內比賽參加的再多，沒出國比賽就是沒積分，世界就不會有你的排名。」另外就算積分達標，如果沒有協會協助向中華奧會報名，其實選手也無法私下報名。
粉絲期待瑞莎帶隊參賽奧運 瑞莎親自現身回覆
另外，年齡也是瑞莎學生無法參賽的一大主因，奧會規定指出，巴黎奧運體操項目男運動員需年滿18歲，女運動員需年滿16歲。瑞莎體操隊上的學生平均年齡偏小、積分不足，所以才沒有辦法報名參賽。還有網友到瑞莎臉書留言：「期待有天可以看到瑞莎帶的隊伍參賽，全台灣一定會瘋狂幫妳們加油！」瑞莎也現身親回，「我們很努力，謝謝大家的支持和鼓勵」。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。