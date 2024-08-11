奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

巴黎奧運／中華英雄最後一舞！莊智淵高徒相伴、戴資穎淚抱依瑟儂

▲李洋巴黎奧運奪金後，躺在賽場上拍照留念。本屆奧運是他生涯奧運的最後一舞，他即將在這之後退役。（圖／李洋IG）
▲李洋巴黎奧運奪金後，躺在賽場上拍照留念。本屆奧運是他生涯奧運的最後一舞，他即將在這之後退役。（圖／李洋IG）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運即將落幕，本屆奧運有不少歡笑、激情、感性的時刻，也有不少經典的畫面以及將永遠流傳下去的比賽和回合。這次有不少中華隊名將是最後一次參加賽事，其中包括「桌球教父」莊智淵、羽球一姐戴資穎、「麟洋配」中的李洋等人，都將告別五環戰場，《NOWnews》也對此做出盤點，讓大家回顧他們這一次比賽的經歷。

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莊智淵與高承睿攜手出征　後者傳承所學

43歲的「桌球教父」莊智淵是我國的6朝元老，從雅典奧運開始無役不與，今年巴黎奧運開打前，他就已經確定自己是最後一次參賽。雖然最終無緣拿下一面獎牌完美退役，不過徒弟高承睿繼承他走的路，年紀輕輕就在舞台上發光，想必會讓莊智淵感到很欣慰。

莊智淵年輕時和中國王皓、德國Timo Boll齊名，這一屆奧運王皓已經是教練了，還在場邊指導著一手帶出來的徒弟樊振東；而7度參加奧運的Boll，本屆則是同樣「最後一舞」，奮力在場上揮灑汗水。莊智淵身兼兩職，要顧男團賽事，同時又要指導高承睿，也被笑說簡直是「桌球版藤真」。

▲高承睿（右）與師父莊智淵（左）聯手對抗日本，卻直落三輸掉第1點。（圖／達志影像／美聯社）
▲高承睿（右）與師父莊智淵（左）攜手出征本屆巴黎奧運，他將傳承「桌球教父」的技藝和堅持精神。（圖／達志影像／美聯社）
戴資穎最後一舞擁抱好友依瑟儂　堪稱羽壇最動人一刻

戴資穎是我國羽球代表性人物，本屆巴黎奧運她和好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）對決，最終以0：2直落二輸球，兩人賽後在場中擁抱，感性地為一個時代告別，也讓不少球迷十分動容。

保有多項羽壇紀錄，戴資穎輝煌的生涯早已榮譽滿載，但她這一屆奧運仍帶傷上陣，希望一圓金牌夢。雖然最終倒在了小組賽，但戴資穎為夢想奮力一搏的態度，也為自己贏得了掌聲和尊敬。

▲羽球好手戴資穎落敗後，無緣晉級8強，跟依瑟儂相擁相泣。（圖／世界羽球總會提供）
▲羽球好手戴資穎落敗後，無緣晉級8強，跟依瑟儂相擁相泣。（圖／世界羽球總會提供）
麟洋配粉碎質疑　李洋金牌2連霸退役

在進入本屆奧運之前，李洋／王齊麟在整個巴黎周期的狀態都讓人擔心，表現相當不穩定，也沒有幾站能夠順利打進四強。不少人質疑他們能否完成衛冕任務，但「麟洋配」展現自己在大賽上過人的心理素質，一路闖過「死亡之組」，突破淘汰賽，最終在金牌戰上擊敗中國組合王昶／梁偉鏗，男雙2連霸。

李洋將在本屆奧運後不久退役，未來他將從不同的道路去為台灣羽球做出貢獻，這位羽壇頂尖的男雙前場好手，狀態仍然相當不錯，不少球迷認為他再戰到洛杉磯奧運應無問題，但羽壇總需要新血注入，也一定會誕生新的冠軍，李洋功臣身退，在頂峰之時急流勇退，或許日後回想起來也是一樁美事。

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）

 

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