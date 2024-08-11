巴黎奧運／中華英雄最後一舞！莊智淵高徒相伴、戴資穎淚抱依瑟儂

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43歲的「桌球教父」莊智淵是我國的6朝元老，從雅典奧運開始無役不與，今年巴黎奧運開打前，他就已經確定自己是最後一次參賽。雖然最終無緣拿下一面獎牌完美退役，不過徒弟高承睿繼承他走的路，年紀輕輕就在舞台上發光，想必會讓莊智淵感到很欣慰。
莊智淵年輕時和中國王皓、德國Timo Boll齊名，這一屆奧運王皓已經是教練了，還在場邊指導著一手帶出來的徒弟樊振東；而7度參加奧運的Boll，本屆則是同樣「最後一舞」，奮力在場上揮灑汗水。莊智淵身兼兩職，要顧男團賽事，同時又要指導高承睿，也被笑說簡直是「桌球版藤真」。
戴資穎最後一舞擁抱好友依瑟儂 堪稱羽壇最動人一刻
戴資穎是我國羽球代表性人物，本屆巴黎奧運她和好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）對決，最終以0：2直落二輸球，兩人賽後在場中擁抱，感性地為一個時代告別，也讓不少球迷十分動容。
保有多項羽壇紀錄，戴資穎輝煌的生涯早已榮譽滿載，但她這一屆奧運仍帶傷上陣，希望一圓金牌夢。雖然最終倒在了小組賽，但戴資穎為夢想奮力一搏的態度，也為自己贏得了掌聲和尊敬。
麟洋配粉碎質疑 李洋金牌2連霸退役
在進入本屆奧運之前，李洋／王齊麟在整個巴黎周期的狀態都讓人擔心，表現相當不穩定，也沒有幾站能夠順利打進四強。不少人質疑他們能否完成衛冕任務，但「麟洋配」展現自己在大賽上過人的心理素質，一路闖過「死亡之組」，突破淘汰賽，最終在金牌戰上擊敗中國組合王昶／梁偉鏗，男雙2連霸。
李洋將在本屆奧運後不久退役，未來他將從不同的道路去為台灣羽球做出貢獻，這位羽壇頂尖的男雙前場好手，狀態仍然相當不錯，不少球迷認為他再戰到洛杉磯奧運應無問題，但羽壇總需要新血注入，也一定會誕生新的冠軍，李洋功臣身退，在頂峰之時急流勇退，或許日後回想起來也是一樁美事。
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