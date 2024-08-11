奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

影／王齊麟用羽球拍大巨蛋開球！認證王柏融「長得像李洋」超爆笑

▲王齊麟穿上70號球衣，剛好也是他名字的諧音。而「李洋」則由王柏融擔任，他穿上84號球衣（麟洋配奪金日期）（圖／葉政勳攝）
▲王齊麟穿上70號球衣，剛好也是他名字的諧音。而「李洋」則由王柏融擔任，他穿上84號球衣（麟洋配奪金日期）（圖／葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運黃金羽球男雙金牌王齊麟，今（11）日受邀到台北大巨蛋為台鋼雄鷹、中信兄弟之戰開球，王齊麟開球十分有趣，本來要拿手套，但最後用羽球拍開球，而他的羽球搭擋也從「李洋」換成「王柏融」，只見王柏融穿上84號球衣，兩人重現「聖筊」組合招牌動作，王齊麟甚至還把金牌直接掛在王柏融身上，兩人互動十分逗趣可愛。王齊麟提到跟王柏融互動，他說：「我覺得他真的蠻像的，某些角度，加上他真的也蠻好笑，因為王柏融也是很知名的選手，所以一開始跟他接觸還有點緊張，但他人很親民，所以感覺很好玩。」

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王齊麟開球　搭擋變王柏融

王齊麟吸引不少球迷到場，出場歡呼聲比任何一位棒球選手還大聲，對於自己首度大巨蛋開球，王齊麟說：「真的很緊張，比我在奧運金牌戰還緊張。

王齊麟謙虛透露，這次奧運跟上次不一樣，東京奧運畢竟是在疫情下舉行，所以沒有觀眾，這次比較有實際的感覺，但他說：「3年後再來打奧運，本來想說可以參加就好，也沒想過可以連霸。」

王齊麟這場開球前，跟王柏融一起出場，受到球迷歡呼，因為王柏融充當「李洋」，不但穿上84號球衣象徵兩人奪金日期，加上王柏融長相也神似李洋，讓王齊麟忍不住把金牌直接掛在王柏融身上，兩人還重現「聖筊」組合，招牌動作，十分有趣。

王齊麟破天荒用羽球拍開球，王柏融擔任「捕手」，還差點被擔任打者的國科會主委吳誠文打到，整個開球儀式超級爆笑。

王齊麟提到跟王柏融互動，他說：「我覺得他真的蠻像的，某些角度，加上他真的也蠻好笑，因為王柏融也是很知名的選手，所以一開始跟他接觸還有點緊張，但他人很親民，所以感覺很好玩。」

▲王齊麟穿上70號球衣，剛好也是他名字的諧音。而「李洋」則由王柏融擔任，他穿上84號球衣（麟洋配奪金日期），王齊麟笑說：「他穿起來真的很像李洋，所以就把金牌掛在他身上，當然要把這樣的榮耀跟他分享。（圖／葉政勳攝）
▲王齊麟穿上70號球衣，剛好也是他名字的諧音。而「李洋」則由王柏融擔任，他穿上84號球衣（麟洋配奪金日期），王齊麟笑說：「他穿起來真的很像李洋，所以就把金牌掛在他身上，當然要把這樣的榮耀跟他分享。（圖／葉政勳攝）
▲王齊麟提到跟王柏融互動，他說：「我覺得他真的蠻像的，某些角度，加上他真的也蠻好笑，因為王柏融也是很知名的選手，所以一開始跟他接觸還有點緊張，但他人很親民，所以感覺很好玩。」（圖／葉政勳攝）
▲王齊麟提到跟王柏融互動，他說：「我覺得他真的蠻像的，某些角度，加上他真的也蠻好笑，因為王柏融也是很知名的選手，所以一開始跟他接觸還有點緊張，但他人很親民，所以感覺很好玩。」（圖／葉政勳攝）

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