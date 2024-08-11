奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

奧運籃球／美國隊締造5連霸！稱號可取什麼　LeBron：復仇者聯盟

▲巴黎奧運男子籃球金牌戰，今（11）日凌晨由奪金熱門美國隊出戰地主法國，美國男籃靠著Stephen Curry在關鍵時刻飆進4記三分外線，徹底殺死比賽，終場美國就以98：87擊敗法國隊，順利收下金牌。本場比賽LeBron James則出戰32分鐘，出手10投6中，得到14分6籃板10助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子籃球金牌戰，今（11）日凌晨由奪金熱門美國隊出戰地主法國，美國男籃靠著Stephen Curry在關鍵時刻飆進4記三分外線，徹底殺死比賽，終場美國就以98：87擊敗法國隊，順利收下金牌。本場比賽LeBron James則出戰32分鐘，出手10投6中，得到14分6籃板10助攻。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運男子籃球金牌戰，今（11）日凌晨由奪金熱門美國隊出戰地主法國，本場比賽儘管決勝節法國一度追近至剩下3分差距，但關鍵時刻美國男籃靠著Stephen Curry跳了出來，他飆進了4記相當關鍵的三分外線，徹底殺死比賽，終場美國就以98：87擊敗法國隊，順利收下金牌，也締造隊史奧運5連霸霸業。而賽後記者則問到LeBron James，稱如果給這支美國男籃取個稱號，那會叫什麼呢？詹皇則直言：「復仇者聯盟」。

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LeBron成美國隊助攻王　組織進攻仍有一套

本場比賽LeBron James出戰32分鐘，共出手10投6中，得到14分6籃板10助攻，他也成為美國本場比賽傳出助攻次數最多的選手。而根據數據統計，這是LeBron本屆奧運會6場比賽下來，第5度成為球隊單場的助攻王，顯現他對於組織這隻美國隊的進攻有多麼重要。

這隻美國男籃應叫什麼　詹皇直言：復仇者聯盟

LeBron James也在賽後接受記者訪問，當被問到這支美國男籃外界有眾多的稱號，球隊應該被叫做夢之隊、救贖之隊，還是什麼呢？他則表示：「我們就是復仇者聯盟。」

隨後談到如今世界籃壇的競爭格局，LeBron則說到：「這是一項全球化的運動，世界上每個人都喜歡這項運動，你看最近的2場比賽，美國對塞爾維亞，美國對法國。你還會看到像波多黎各、南蘇丹這樣有競爭力的球隊在努力，澳洲仍然表現得很好，還有很多球隊都想繼續變得越來越好。

「這就是籃球世界，每個人都喜歡這項運動，我們只是希望，我們能繼續激勵世界各地的人們，並擁有像現在這樣的美好時刻。」LeBron James如此總結到。

而美國男籃自從1992年組成夢之隊參與奧運會以來，美國隊已經在五環殿堂上獲得8金1銅，僅2004年雅典錯失金牌，可說是稱霸籃球賽場。至於本屆巴黎奧運最終收獲銀牌的法國隊，生涯共4度在奧運金牌戰上對陣美國隊，卻4次都輸掉比賽，儼然是座無法跨越的高牆。


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