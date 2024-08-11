奧運籃球／美國隊締造5連霸！稱號可取什麼　LeBron：復仇者聯盟

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本場比賽LeBron James出戰32分鐘，共出手10投6中，得到14分6籃板10助攻，他也成為美國本場比賽傳出助攻次數最多的選手。而根據數據統計，這是LeBron本屆奧運會6場比賽下來，第5度成為球隊單場的助攻王，顯現他對於組織這隻美國隊的進攻有多麼重要。
這隻美國男籃應叫什麼 詹皇直言：復仇者聯盟
LeBron James也在賽後接受記者訪問，當被問到這支美國男籃外界有眾多的稱號，球隊應該被叫做夢之隊、救贖之隊，還是什麼呢？他則表示：「我們就是復仇者聯盟。」
隨後談到如今世界籃壇的競爭格局，LeBron則說到：「這是一項全球化的運動，世界上每個人都喜歡這項運動，你看最近的2場比賽，美國對塞爾維亞，美國對法國。你還會看到像波多黎各、南蘇丹這樣有競爭力的球隊在努力，澳洲仍然表現得很好，還有很多球隊都想繼續變得越來越好。」
「這就是籃球世界，每個人都喜歡這項運動，我們只是希望，我們能繼續激勵世界各地的人們，並擁有像現在這樣的美好時刻。」LeBron James如此總結到。
而美國男籃自從1992年組成夢之隊參與奧運會以來，美國隊已經在五環殿堂上獲得8金1銅，僅2004年雅典錯失金牌，可說是稱霸籃球賽場。至於本屆巴黎奧運最終收獲銀牌的法國隊，生涯共4度在奧運金牌戰上對陣美國隊，卻4次都輸掉比賽，儼然是座無法跨越的高牆。
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