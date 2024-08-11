拚2028年產值達300億！郭智輝出席無人機博覽會 推動供應鏈整合
嘉義縣亞洲無人機AI創新研發中心今（11）日舉行「2024無人機日-亞洲無人機AI創新應用博覽會」開幕典禮，經濟部長郭智輝、嘉義縣長翁章梁到場，並宣布成立「台灣無人機供應鏈大聯盟」，郭智輝表示，國發會將挹注國發基金支持無人機產業，希望2028年提早達成無人機產業創300億元產值目標，美國無人機業者將在9月訪台尋求合作，他將積極媒合台美雙方，全力支持及協助整合台灣無人機產業。
記者林莞茜／綜合報導
亞創中心2022年8月揭牌，今年迎來第3屆無人機應用博覽會，郭智輝及經濟部產發署署長楊志清等人出席並與業者座談交流，同時參觀業者展示的農噴、巡檢、災害監測、消防搜救、物流運輸及影像攝影等最新技術，午後博覽會推出無人機未來展、應用SHOW、論壇、親子市集、童樂會、闖關活動及消暑冰品打卡送，讓民眾近距離體驗台灣無人機技術。
經濟發展處指出，縣府積極擴大無人機產業規模，推出「壯台灣Drone Taiwan」品牌，吸引更多上下游業者加入，現已集結30多家業者以合作方式整合資源，解決共通性問題，為全球去紅色供應鏈浪潮增添助力。
郭智輝指出，無人機市場不僅涵蓋軍用，如果將無人機投入外賣送餐服務，也能創造巨大商機，還有許多商業應用市場等待開發，期望亞創中心廠商提升研發能力，推動台灣成為亞洲無人機供應鏈中心；他也提到，國發會將挹注國發基金支持無人機產業，希望2028年提早達成無人機產業創300億元產值目標，美國無人機業者將在9月訪台尋求合作，他將積極媒合台美雙方，擴大產業規模。
嘉義縣長翁章梁表示，國家全力推動無人機產業，嘉義縣承擔部分責任，中央主導，地方協助，感謝前總統蔡英文的協助，現任總統賴清德則希望2030年無人機產值能達400億，讓台灣成為亞洲無人機製造中心。