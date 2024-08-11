林郁婷、麟洋配「3金同框」世紀照曝光！李洋：知道妳一路不容易
2024巴黎奧運台灣好手們的賽事已經告一段落，而「台灣拳后」林郁婷今（11）日勇奪女子拳擊57公斤級金牌，再次為台灣創造歷史。同樣在本屆奪下金牌的羽球男雙選手李洋，隨後在臉書上發布「3金同框」的世紀照片，恭喜林郁婷：「我們都知道這一路有多不容易，但妳做到了！這個金牌實至名歸！」
記者潘毅／綜合報導
林郁婷在今日的巴黎奧運拳擊金牌戰中，以5：0的壓倒性技術擊敗波蘭選手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），為台灣拿下本屆奧運的第二面金牌，並讓中華隊在獎牌榜上大幅提升，暫列第33名。
賽後，波蘭對手塞琳梅塔展現風度，主動擁抱林郁婷，而林郁婷則激動地跪地親吻擂台，隨後背起教練曾自強慶祝勝利。頒獎台上，先前做出爭議手勢的土耳其拳手也與林郁婷友好互動，未出現國人所擔心的尷尬場景。
稍早，黃金男雙之一的李洋在臉書上貼出與林郁婷及搭檔王齊麟的合照，隨著林郁婷奪金，這張照片也因此昇華為「3金同框」的世紀畫面。李洋大讚：「恭喜郁婷再次為台灣寫下歷史，奪下台灣首面拳擊金牌。我們都知道這一路有多艱辛，但妳做到了，我為妳感到無比驕傲，這個金牌妳當之無愧！」這張照片隨即吸引超過6萬名台灣網友按讚，除了為奪牌的選手喝采，也為所有在賽場上努力拼搏的未來新血加油。