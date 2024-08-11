林依晨新疆時尚大片太狂！開心和白犛牛抱抱 喝駱駝奶家人好害怕
林依晨因電視劇《不夠善良的我們》造成極大的迴響，近期受邀擔任時尚雜誌封面人物，遠赴新疆取景拍攝大片，第一次到新疆的林依晨漫步在喀什古城中，開心說：「非常興奮！新疆一直是我很想去的地方，完完全全被大自然包圍的感覺，超級放鬆和療癒。」
記者李欣容／台北報導
林依晨到新疆拍攝時尚大片 體驗極端地形好興奮
這次拍攝團隊將場景拉到具有獨特風景且海拔高約一千多米的新疆喀什古城，包含古城區特色巷弄、高台民居頂樓、大草原及巍峨雪山等等。林依晨說：「當天上午在喀什古城區裡，氣溫和台北的熱不相上下，紫外線非常炙人，體感溫度可能也接近快攝氏40度。不過大概到了6、7點轉入最後一個拍攝地點，是雪山山腳下，氣溫驟降到10幾度，且風大到直透進兩層長袖毛料衣物，寒意瞬間包裹全身，算是半天之內就體驗到25度左右的溫差！」
林依晨也透露，新疆最吸引她的除了極端地形、氣候外，最喜歡的還是當地人簡單樂天而不過度索求的生活方式，林依晨說：「印象深刻的是，路旁家家戶戶都有幾株杏子樹，樹上的果子摘都摘不完，所以他們都會在鄰近馬路處擺攤販賣。我們是跟一對老夫婦買，他們的大孫女就在旁邊牧羊，我們要求跟他們合照他們也笑嘻嘻地答應了，這樣純樸的笑容在大都會區很少見了。而不管是新鮮的杏子或被太陽曬乾的杏子乾都非常好吃，我更喜歡後者，感覺更多的陽光讓他們又多了許多耐人尋味的複雜層次。」
瘋狂購物買羊奶粉 老闆比拚價格還幫拍照
原本就熱愛旅行的林依晨，也趁工作空檔到處走走，感受當地的風俗民情，林依晨說：「我們花了3、4個小時車程，去到一個叫白沙湖的地方，導遊帶我們從三種不同角度欣賞它純粹白淨的美，還看見了白犛牛，然後兩個攤位的老闆在價格上互不相讓，除了要比對方低價，最後他們還卯足了勁，各自幫我們拍了各種不同角度的照片，在我看來他們的姿勢才更吸睛，都快趴到地上了。」
說到此次行程的戰利品，林依晨表示：「我的戰利品很特別，我買了3罐奶粉，駱駝奶粉、驢奶粉和馬奶粉，店家說這3種奶粉比羊奶粉還少特殊味道，我和女兒躍躍欲試，反之家人們都嚇死了，避之唯恐不及。其他就是一些比較異域風情的傳統服飾，買給我女兒和我弟的小孩們，有的很正式華麗，有的很休閒舒適，大家都非常喜歡！」
新疆拍攝的時尚照片一曝光，網友也紛紛留言表示「自然美景與時尚的碰撞」、「什麼風格都能駕馭才是最厲害的」、「天啊好有氛圍感」、「林依晨笑容可以融化雪山」、「超愛這組照片充滿生命力」、「真的太高級了」。林依晨也將陸續推出更多作品包含，影集《同棲散策》、電影《深度安靜》、電影《失明》。