林郁婷奧運奪金好感動！王齊麟熬夜看：「用成績打臉外在聲音」
「台灣拳后」林郁婷今（11）在巴黎奧運女子拳擊57公斤級奪金，台鋼雄鷹今也邀請黃金羽球男雙「麟洋配」的王齊麟到場開球，王齊麟表示：「昨天也有熬夜看林郁婷奪金，真的很熱血，很感動，就像我再回去看我奧運奪金的影片，也忍不住會眼眶泛淚。」這次林郁婷雖然在奧運奪金，但也飽受外界質疑性別爭議，王齊麟全力聲援「學妹」，他說：「我覺得只要用成績就可以打臉外界聲音就是好的方式。」王齊麟說，這次有很多選手都因為受傷影響，但大家都盡力了，希望大家繼續支持所有的運動員。
記者吳政紘/台北報導
王齊麟第一次大巨蛋開球 提到林郁婷也憤恨不平
王齊麟第一次大巨蛋開球，他認為「感覺很新鮮」，而他也特別穿上台鋼為他準備的球衣，王齊麟穿上70號球衣，剛好也是他名字的諧音。而「李洋」則由王柏融擔任，他穿上84號球衣（麟洋配奪金日期），王齊麟笑說：「他穿起來真的很像李洋，所以就把金牌掛在他身上，當然要把這樣的榮耀跟他分享。」
提到林郁婷這次因性別議題被不少名人攻擊，王齊麟昨日也熬夜看比賽，他說：「昨天也有熬夜看林郁婷奪金，真的很熱血，很感動，就像我再回去看我奧運奪金的影片，也忍不住會眼眶泛淚。」
這次林郁婷雖然在奧運奪金，但也飽受外界質疑性別爭議，王齊麟全力聲援「學妹」，他說：「我覺得只要用成績就可以打臉外界聲音就是好的方式。」
此外，接下來王齊麟跟李洋即將在台北公開賽結束「最後一舞」合體，王齊麟說：「也是奧運結束才真的意識到我們真的要結束這樣的組合，也真的很不捨。」不過接下來要搭擋「羽球男神」邱柏榤，他也希望有一些不一樣的火花，然後盡力爭取佳績。